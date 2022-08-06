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【5區污水陽性】涉西貢、觀塘及屯門區等　派逾22萬套快測包

社會 16:34 2022/08/06

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（譚以諾攝）

本港今日新增4602宗個案，包括4233宗本地個案及280宗輸入個案。政府今日（6日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 西貢區 — 厚德邨
  • 觀塘區 — 啟業邨、高怡邨及鯉魚門邨
  • 北區 — 嘉福邨及華心邨
  • 南區 — 石排灣邨
  • 屯門區 — 富泰邨

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。

若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

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責任編輯：伍瑋瑋

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