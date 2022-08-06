【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching上載圖片　表達等候男友阿Mo回來

▲ Soching與男朋友阿Mo一直互相扶持，追求夢想。

人氣男團MIRROR上月底在紅館舉行原定一連12場的演唱會，開騷前已爆出舞蹈員綵排期間受傷，首場演出又有多個機關出現問題，直到第四場、7月28日的演出，舞台上方巨型屏幕掉下，正在表演的多位舞蹈員受傷，其中受到重擊的李啟言（阿Mo）至今仍留醫深切治療部。

多名成員近日在意外後相繼開腔，其中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）的女朋友、COLLAR成員So Ching（蘇芷晴)（6日）意外後曾將與男朋友阿Mo跳舞片段在IＧ置頂，顯示對男朋友的不離不棄，但一直未有表達感受。

晚上（6日）在IG限時動態上載一張相片，首度表達心情，寫上「等你回來聽我重複這旋律」，似向仍在深切治療部留醫的男朋友阿Mo喊話，表達要等候男朋友回家之情。

▲ soching在IG限時動態上載圖片。

阿Mo受傷後，外界亦關注So Ching的情況，阿Mo父親李盛林牧師曾發出禱告信，並感謝阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）的陪伴，又指出：「除了神以外，她成為他極大的支持。」

阿Mo與So Ching過往不時一同跳舞，初入行的So Ching繼續在社交網站放閃和互相支持。她曾到醫院守候消息，又把與阿Mo共舞片置頂其個人IG，全力支持男友。

西九龍總區重案組連日調查事件；而機電署、政府化驗所等部門今日（6日）再到紅館搜證。勞工及福利局局長孫玉菡今日在電台表示，勞工處正循職安健條例調查紅館演唱會事故，即看：下一頁

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館意外後副隊長發文 AK約定隊友+舞者：台上再見，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋