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【MIRROR演唱會】MIRROR紅館意外後副隊長發文　AK約定隊友+舞者：台上再見

娛樂 17:54 2022/08/06

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

人氣男團MIRROR上月底在紅館舉行原定一連12場的演唱會，開騷前已爆出舞蹈員綵排期間受傷，首場演出又有多個機關出現問題，直到第四場、7月28日的演出，舞台上方巨型屏幕掉下，正在表演的多位舞蹈員受傷，其中受到重擊的李啟言（阿Mo）至今仍留醫深切治療部。

MIRROR隊長Lokman（楊樂文）於8月1日在社交網站發文，成為MIRROR首位打破沉默的隊員。此後其他成員以及經理人花姐（黃慧君）亦陸續發聲，除了報平安，亦有間接否認MIRROR即將解散的傳聞。

【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來

在騷前曾為舞蹈員發聲的副隊長AK（江𤒹生），今日下午在其個人IG發文，他寫道：

一星期過去
抱歉令大家擔心
但難關再難 我地都一起過

希望大家能將最大嘅能量
和祝福給予Mo,Fung,Zisac
一定會好起來 我知道一定會🙏🏻

戰友們 約定台上再見👊🏻
12+24=♾️

    點擊圖片放大
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AK寄望MIRROR全隊12名成員，以及24名舞者團隊「RORRMI」，能夠再次齊齊整整地相約在舞台再會。在文末的hashtag中，他更把MIRROR加上RORRMI，組成「#MirroRorrmiWeare」，寓意MIRROR與舞者們密不可分。

最新影片推介：呂爵安、鄭晉軒專訪

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

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