【55處納強檢】涉將軍澳寶盈花園、叠翠軒、藍田康栢苑　3幢大廈污水陽性

▲ 政府以圍封強檢及強制檢測措施，找出社區隱形患者。（譚以諾攝）

政府（６日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處55個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受新冠病毒核酸檢測。



因應多宗陽性檢測個案，有52個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在秀茂坪、東涌及屯門採集到檢測呈陽性的污水樣本，有3個指明地方被納入強制檢測公告。

52個指明地點：

1. 屯門良景邨良傑樓

2. 大埔寶雅苑興和閣

3. 油塘油美苑淮美閣

4. 天水圍天逸邨逸灣樓

5. 大埔運頭塘邨運亨樓

6. 馬鞍山福安花園 2 座

7. 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

8. 藍田興田邨彩田樓

9. 粉嶺華明邨添明樓

10. 天水圍天晴邨晴悅樓

11. 柴灣曉翠苑碧翠閣

12. 慈雲山慈正邨正遠樓

13. 天水圍天晴邨晴碧樓

14. 油塘油塘邨貴塘樓

15. 荃灣梨木樹邨楊樹樓

16. 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

17. 將軍澳寶明苑寶松閣

18. 柴灣柴灣已婚警察宿舍 2座

19. 將軍澳明德邨明覺樓

20. 天水圍天愛苑愛潮閣

21. 藍田康栢苑榮栢閣

22. 長沙灣蘇屋邨牡丹樓

23. 大埔新興花園康信閣

24. 深水埗富昌邨富韻樓

25. 大埔景雅苑景悅閣

26. 將軍澳景林邨景棉樓

27. 筲箕灣東熹苑華熹閣

28. 柴灣小西灣邨瑞樂樓

29. 屯門澤豐花園澤富樓

30. 火炭禾上墩街18 號彩禾苑

31. 將軍澳寶盈花園 5 座

32. 將軍澳叠翠軒 4 座

33. 屯門翠寧花園 4 座

34. 紅磡海濱南岸 2 座

35. 荃灣石圍角邨石菊樓高座

36. 葵涌石籬二邨石歡樓

37. 長沙灣蘇屋邨百合樓

38. 青衣長宏邨宏善樓

39. 沙田乙明邨明恩樓

40. 粉嶺欣盛苑欣喜閣

41. 長沙灣幸俊苑俊賢閣

42. 牛頭角彩德邨彩信樓

43. 上水彩蒲苑彩晶閣

44. 天水圍天盛苑盛頤閣

45. 大圍美城苑逸城閣

47. 馬鞍山頌安邨頌智樓

48. 香港仔石排灣邨碧山樓

49. 葵涌葵涌邨碧葵樓

50. 葵涌葵涌邨翠葵樓

51. 大圍隆亨邨慧心樓

52. 柴灣柴灣邨灣畔樓

3個污水樣本呈陽性的地點：

1. 秀茂坪秀茂坪邨秀明樓

2. 東涌裕泰苑裕玥閣

3. 屯門田景邨田樂樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

詳細強制檢測名單及指定檢測日子，即看：

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記者：伍瑋瑋