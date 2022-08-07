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【睡眠情況】睡眠欠佳壞處多多　研究指罹患脂肪肝風險增近6成

健康 10:00 2022/08/07

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一般人對於「脂肪肝」，可能會聯想到肥胖或過度飲食，但有研究指出原來睡眠質素與脂肪肝息息相關，睡眠質素欠佳，例如遲入睡、捱夜、打鼻鼾及午睡多過半個鐘，可令罹患脂肪肝的風險增加17%至59%。

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研究由廣州中山大學公共衛生學院及廣州市疾控中心毒理部門合作，成果於《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》發表。研究人員分析了5,011名的成年人睡眠資料，結果發現，睡眠期間如出現打鼻鼾、捱夜及午睡多過30分鐘，會令患上代謝功能障礙相關脂肪肝(MAFLD)的風險分別上升59%、37%及17%。若晚上睡不好而日間長時間補眠，患病風險更颷升1.38倍。

分析亦顯示，睡眠質素欠佳對較靜態的生活方式人士及中央肥胖者，其健康破壞力更大。相反，睡眠質素每提升一個數值，就可以令脂肪肝的風險降低16%。由於可見睡眠質素，對脂肪肝有很大影響。

研究人員指出，今次研究證實適度改善睡眠可以降低脂肪肝的風險，對於本身生活模式不健康的人們尤為重要，故此呼籲有睡眠障礙的人應接受評估及治療，透過改善睡眠質素維護身體健康。

同場加映：睡眠小貼士

根據香港中文大學過去的普查資料，本港有近1/4人患脂肪肝，推算約100萬名港人患脂肪肝，其中非酒精性脂肪肝幾乎無病徵。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊接受TOPick訪問時指出，進食過量高熱量、高升糖食物容易有脂肪肝，嚴重起來更會引發肝硬化及肝癌。

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責任編輯：羅嘉欣

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