【音樂劇】一手包辦音樂劇編劇作曲填詞 24歲男生以音樂劇推動本土文化

不知各位聽眾現在幾多歲，會否記得24歲時，仍然在努力追夢，講得出「認為是對就去追，別讓這遺憾留在心裡」或者未到24歲已經要為生活奔波勞碌，更遑論今天已不記得夢想去了哪裡。我這位24歲的朋友，將自己一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的全本地原創音樂劇，創香港的先河，以長壽音樂劇形式在劇場演出，是否青春就是不顧一切、不顧後果？不是，24歲一樣需要計算成本、考慮風險，甚至擔心失敗收場，但正正是這份勇於嘗試的堅持，就吸引很多有心人義無反顧幫助這位年輕人。

他說：「著名長壽音樂劇在外國大行其道，英國有West End，美國有Broadway。大家不會把音樂劇視為曲高和寡的小眾娛樂，而是雅俗共賞，受歡迎的程度，令音樂劇在英國及美國的現場表演藝術巿場佔有最大份額。」他相信，香港觀眾面向世界，接受能力及欣賞能力一向都跟世界接軌，他的心願是把劇場普及化。在香港持續每日上演一齣娛樂性豐富同時令大家有共鳴的音樂劇，所有人都可隨時觀看。

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他的另一想法也很值得深思，他說：「雖然廣東話並非國際性語言，廣東話音樂劇的市場難以跟英語音樂劇相比，但他認為，韓國大學路近年發展成一條劇院街，每天有不下20齣舞台劇及音樂劇上演，而全球說廣東話的人口比韓語的多，一套長期上演的廣東話音樂劇，除了有發展空間之餘，亦有助保育廣東話及推動本土文化。」

這位朋友就是原創音樂劇《我們的青春日誌》的創作人陳恩碩，他的音樂劇由2018至2020年間上演57場，獲得評價相當高，鄭丹瑞、周慧敏、彭秀慧、葉蒨文等等看過音樂劇後，都大力讚賞推崇「傑出的導演技巧將劇目處理得非常創新、聰明，也很具娛樂性。歌曲水準難以置信地高。整體上，這是一個十分出色的作品。」他們都讚賞陳恩碩是個不可多得、充滿才華的年輕創作人。

當然獲得掌聲的同時，外間對他各種各樣惡意批評也相當多，年紀輕輕的他承受沉重壓力之餘，仍然堅持自己的理想，實在令我們這班大人汗顏。不妨趁臨睡前，回想我們的青春到底有多少無做而感到遺憾，有幾多仍有勇氣追回？

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