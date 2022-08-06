【大灣區機遇】陳茂波：向內地爭取進一步便利香港會計師在大灣區執業

▲ 陳茂波指國家的「十四五」規劃確立了香港「八大中心」的定位。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日（6日）出席青年會計師發展交流協會舉辦的第四屆「粵港澳大灣區青年新機遇」論壇，他表示正積極向內地爭取進一步便利香港會計師在大灣區執業。

陳茂波指國家的「十四五」規劃確立了香港「八大中心」的定位。除了推進四個傳統中心持續發展，也大力支持建設和發展國際航空樞紐、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心，以及中外文化藝術交流中心。「八大中心」讓香港可進一步發揮作為國家的國際循環節點功能，並且深度參與國內循環，這必然會增強香港的增長動力。

他指出香港作為國家的國際金融中心的發展定位，為會計專業人才以至其他專業人士帶來了巨大的機遇。會計是市場經濟體系的「基礎設施」和國際通用的商業語言，是構建現代化產業體系和促成市場國際化過程中不可或缺的專業服務。

會計人才除了從事傳統的審計、核證和合規工作，以及稅務顧問服務等外，對綠色金融、資產管理、財富管理、風險管理、ESG（即環境、社會和管治），以及金融科技等方面都能發揮相當作用。這些領域都是香港以至是大灣區的未來增長熱點，是會計人才可以發力的重要方向。

他表示港府一直鼓勵香港的會計人才在大灣區拓展業務，以自身所長服務大灣區的發展需要，過去亦已推出各項措施，便利香港會計師在內地提供專業服務，正積極向內地爭取進一步便利香港會計師在大灣區執業的措施。

至於有關措施包括與前海管理局研究，讓不具有中國註冊會計師執業資格的香港執業會計師，在前海的會計師事務所擔任從事特定業務或執行某些管理職能的合夥人，以及把香港執業會計師納入前海的高端人才政策等。

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責任編輯：伍瑋瑋



