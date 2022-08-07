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【第二期消費券】市民今起分期領取　一文看清支付工具包括八達通時間表

社會 09:52 2022/08/07

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

第二階段消費券首2000元在8月7日發放。（陳國峰攝）

第二階段消費券計劃，合資格登記人會於今日（8月7日）起獲發放第一期消費券，可透過不同儲值支付工具收取消費券，今次參與計劃的支付工具新增至6個，除了第一階段有的八達通、Tap&Go拍住賞、Alipay HK 以及 WeChat Pay 之外，新增了 PayMe 以及 BoC Pay

約636萬名市民獲分期發放消費券，當中有約621萬名市民會在第二階段獲分期發放5,000元消費券，他們包括在今年四月已獲發第一階段消費券，並符合第二階段相關資格準則的現有登記人，以及透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人。這些人士將於8月7日獲發的第一期消費券額為2,000元。

市民要注意八達通領取的時間不同，亦有累積消費總額的要求，TOPick列出分期安排。

獲發5,000元消費券的合資格登記人（包括現有及新登記人）

  • 支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK
  • 消費券會在發放當天自動存入已登記的儲值支付工具帳戶
  • 第一期消費券 (2,000元) 8月7日領取，使用期至2023年2月28日
  • 第二期消費券 (3,000元) 10月1日領取，使用期至2023年2月28日

支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK發放時間表。

八達通發放日期

  • 第一期消費券 (2,000元) 2022年8月7日
  • 第二期消費券 (2,000元) 2022年10月1日
  • 第三期消費券 (1,000元) 須視乎消費累積總額而定

八達通發放第二期消費券時間表。

八達通「合資格消費」累積總額

  • 2022年12月16日（2022年8月7日至2022年11月30日不少於4,000元）
  • 2023年1月16日（2022年8月7日至2022年12月31日不少於4,000元）
  • 2023年2月16日（2022年8月7日至2023年1月31日的不少於4,000元）
  • 2023年3月16日（2022年8月7日至2023年2月28日的不少於4,000元）
  • 2023年4月16日（2022年8月7日至2023年3月31日的不少於4,000元）

至於約15萬名符合有關資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，他們會分期獲發10,000元消費券，在8月7日獲發的第一期券額為3,000元。

獲發10,000元消費券合資格市民

  • 支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK
  • 第一期消費券 (3,000元) 8月7日領取，使用期至2023年4月30日
  • 第二期消費券 (3,000元) 10月1日領取，使用期至2023年4月30日
  • 第三期消費券 (4,000元) 12月1日領取，使用期至2023年4月30日

八達通發放日期

  • 第一期消費券 (3,000元) 8月7日
  • 第二期消費券 (3,000元) 10月1日
  • 第三期消費券 (3,000元) 12月1日
  • 第四期消費券 (1,000元) 須視乎累積消費總額而定

八達通「合資格消費」累積總額

  • 2023年2月16日（如於2022年8月7日至2023年1月31日不少於9,000元）
  • 2023年3月16日（如於2022年8月7日至2023年2月28日不少於9,000元）
  • 2023年4月16日（如於2022年8月7日至2023年3月31日不少於9,000元）
  • 2023年5月16日（如於2022年8月7日至2023年4月30日不少於9,000元）
  • 2023年6月16日（如於2022年8月7日至2023年5月31日不少於9,000元）

政府提醒市民，如果個別登記人可能會因其個案處理時間較長，未能於2022年8月7日獲發第一期消費券，會視乎其個案的進度，第一期消費券可能於較後日期發放，第二期消費券的發放日期亦會相應順延。

【消費券】第二期電子消費券8.7起分階段發放　一文看清不同商戶優惠，即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋

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