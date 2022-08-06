【第二期消費券】市民8月7日起分期領取　一文看清支付工具包括八達通時間表

▲ 第二階段消費券首2000元在8月7日發放。（陳國峰攝）

第二階段消費券計劃，合資格登記人會於周日（8月7日）起獲發放第一期消費券，可透過不同儲值支付工具收取消費券，今次參與計劃的支付工具新增至6個，除了第一階段有的八達通、Tap&Go拍住賞、Alipay HK 以及 WeChat Pay 之外，新增了 PayMe 以及 BoC Pay

約636萬名市民獲分期發放消費券，當中有約621萬名市民會在第二階段獲分期發放5,000元消費券，他們包括在今年四月已獲發第一階段消費券，並符合第二階段相關資格準則的現有登記人，以及透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人。這些人士將於8月7日獲發的第一期消費券額為2,000元。

市民要注意八達通領取的時間不同，亦有累積消費總額的要求，TOPick列出分期安排。

獲發5,000元消費券的合資格登記人（包括現有及新登記人）

支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK

消費券會在發放當天自動存入已登記的儲值支付工具帳戶

第一期消費券 (2,000元) 8月7日領取，使用期至2023年2月28日

第二期消費券 (3,000元) 10月1日領取，使用期至2023年2月28日

▲ 支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK發放時間表。

八達通發放日期

第一期消費券 (2,000元) 2022年8月7日

第二期消費券 (2,000元) 2022年10月1日

第三期消費券 (1,000元) 須視乎消費累積總額而定

▲ 八達通發放第二期消費券時間表。

八達通「合資格消費」累積總額

2022年12月16日（2022年8月7日至2022年11月30日不少於4,000元）

2023年1月16日（2022年8月7日至2022年12月31日不少於4,000元）

2023年2月16日（2022年8月7日至2023年1月31日的不少於4,000元）

2023年3月16日（2022年8月7日至2023年2月28日的不少於4,000元）

2023年4月16日（2022年8月7日至2023年3月31日的不少於4,000元）

至於約15萬名符合有關資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，他們會分期獲發10,000元消費券，在8月7日獲發的第一期券額為3,000元。

獲發10,000元消費券合資格市民

支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK

第一期消費券 (3,000元) 8月7日領取，使用期至2023年4月30日

第二期消費券 (3,000元) 10月1日領取，使用期至2023年4月30日

第三期消費券 (4,000元) 12月1日領取，使用期至2023年4月30日

八達通發放日期

第一期消費券 (3,000元) 8月7日

第二期消費券 (3,000元) 10月1日

第三期消費券 (3,000元) 12月1日

第四期消費券 (1,000元) 須視乎累積消費總額而定

八達通「合資格消費」累積總額

2023年2月16日（如於2022年8月7日至2023年1月31日不少於9,000元）

2023年3月16日（如於2022年8月7日至2023年2月28日不少於9,000元）

2023年4月16日（如於2022年8月7日至2023年3月31日不少於9,000元）

2023年5月16日（如於2022年8月7日至2023年4月30日不少於9,000元）

2023年6月16日（如於2022年8月7日至2023年5月31日不少於9,000元）

政府提醒市民，如果個別登記人可能會因其個案處理時間較長，未能於2022年8月7日獲發第一期消費券，會視乎其個案的進度，第一期消費券可能於較後日期發放，第二期消費券的發放日期亦會相應順延。

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責任編輯：伍瑋瑋