【香港高級視聽展】陳逸璇親自落場巡舖　為粉絲豪買十張碟感動

▲ Jolie為新碟宣傳。

香港高級視聽展2022開鑼， 靚聲天后陳逸璇為發燒碟《PRESENT》舉行分享會，跟監製葉廣權一同出席，分享新碟製作過程，並且即場演唱兩首新碟歌曲，其後更在場外與一眾粉絲簽名。

今次這張Hi Fi靚聲廣東專輯，Jolie由上年開始準備，Jolie與監製Joseph和製作團隊一起挑選曲目，以至其後錄音，一首歌只需要錄一個session，非常順利。

大碟之中，每首歌用了不同元素、曲風，因為Jolie希望能做到在一張Hi Fi專輯之中呈現出不同風格。

▲ 現場演唱。

Jolie表示：「初頭好驚監製Joseph，尤其上年第一次同佢合作嘅時候，好驚自己有好多不足。好開心得到Joseph嘅指導下，短短一年見到自己進步咗好多。我記得《蔓珠莎華》錄音時，我唱每句都眼有淚光，不期然被感動。」

是日，除了試聽幾首新碟歌曲外，Jolie現場演繹《拒絕再玩》和《酒紅色的心》，一慢一快歌的演出，獲得全場滿座的掌聲。

在音樂分享會後，Jolie即席為歌迷在新碟《PRESENT》上簽名，不少歌迷大讚她現場演繹水準高，更有歌迷一次過買數十張唱片，揚言要將Jolie的音樂廣傳開去！

Jolie踏足香港高級視聽展內的攤位中「巡舖」，發現自己的新專輯銷量不俗，於是繼續為歌迷簽名，吸引不少粉絲買碟守候！

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