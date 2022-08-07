【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）在7月28日晚受傷入院，7月29日接受第二手術後，仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，維生指數穩定。

阿Mo父親李盛林牧師在今日（8月7日）為兒子發第二次的代禱信，內容如下：

請為以下事情禱告及感謝神：

1. 啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同

行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏

舞台。

2. 感謝有好的醫護團隊專業醫治和照顧，讓啟言在危難中得見曙光。

3. 感謝全港市民及世界各地朋友為啟言祈禱及送上祝福。

4. 感謝有關部門在過去一星期檢疫期間申請恩恤探訪時的協調。

5. 盼香港政府成立的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障將來表

演者的安全。

6. 為我們家人在這突如其來，巨大的衝擊中能有足夠的時間和空間平伏情緒，專注啟

言的治療。

7. 繼續為在是次演唱會中受傷的另兩位舞者，阿峯及 Zisac , 並在此事件中受身心靈

影響的人士祈禱，盼能早日盡快恢復正常生活！

8. 感謝連日來關心守候的傳媒朋友，發揮新聞專業精神。願他們身心靈都平安。