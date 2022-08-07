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【立秋日】天文台料低壓區本周初會發展成熱帶氣旋　本周二及三有狂風驟雨及雷暴

社會 10:06 2022/08/07

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本港地區今日天氣預測 部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。（資料圖片）

今日（7日）是立秋，為二十四節氣中的第十三個節氣。天文台表示，本港受高空反氣旋影響，沿岸地區雲量相當少，預測今日部分時間有陽光同炎熱，亦有幾陣驟雨。天文台預測，位於南海中部的低壓區本周初會發展成熱帶氣旋，本周二及本周三風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。

天文台預測今日本港地區部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。展望預料南海中部的一個低壓區會在本周初發展為熱帶氣旋，並大致移向廣東西部至海南島一帶，但其路徑及強度存在變數。受其外圍雨帶影響，本周中期南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。

根據9天氣預報，本周二多雲，有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。海有湧浪。本周三則密雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有湧浪。本周四大致多雲，有驟雨及雷暴。初時雨勢有時頗大。海有湧浪。

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責任編輯：余思嵐
 

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