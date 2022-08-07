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【的士違規】警員喬裝乘客拘涉濫收車資55歲司機　2司機涉拒載收告票

社會 10:18 2022/08/07

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(警方提供)

警方一連兩日在中環蘭桂坊及蘇豪區一帶打擊的士違規行為，重點包括濫收車資、拒載，以及行車期間沒有展示咪錶指示器。

中區警區人員本月5至6日於蘭桂坊及蘇豪區一帶進行打擊的士違規行為的行動，警方喬裝乘客發現一名的士司機濫收車資，遂拘捕該名55歲姓黃男的士司機，涉嫌向乘客「濫收車資」。警員亦在中區蘭桂坊一帶向違反交通標誌或路面標記，以及違例停泊的的士發出定額罰款通知書，並拘捕一名68歲姓劉男的士司機涉嫌「擅自取去交通工具」、「沒有有效駕駛執照」及「無第三者保險的情況下使用車輛」，案件交由中區警區刑事調查隊跟進。他們已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

行動期間，警方亦在中區蘭桂坊一帶向2名涉嫌拒載的64歲及67歲本地男的士司機發出傳票。

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責任編輯：余思嵐

罪案 蘭桂坊 的士 中環 司機

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