【昏迷女童】7歲天瑜怕唧頭頸明顯轉動傾側　周父留醫院訓練準備8月底接女兒回家

▲ 天瑜被爸爸唧小手板，頭頸明顯轉動，有互動反應。

本港7歲女童周天瑜全身癱瘓臥床約27個月，其醫療事故一直受到關注。為了方便照顧天瑜，爸爸預計8月底接天瑜回家，最近周父留醫院過夜作禁閉式的實習，摸擬家中環境學習照顧女兒。此外，爸爸新發現天瑜怕唧小手板，她感到痕癢時頭頸轉動傾側，明顯的反應顯示有進步，令人鼓舞。

周天瑜因手術時出現醫療事故至今逾2年，事件至今，周父沒有放棄，盼為天瑜討回公道，日前批評醫管局方對於天瑜事件中的調查至今未有任何進展，官司一直被拖延，家庭正面臨龐大的醫療開支壓力。周父一邊忙討回公道，一邊悉心照顧女兒。

▲ 預計8月底接天瑜回家照顧，周父日前留醫院學習如何照顧女兒。（影片截圖：天瑜醫療事故關注組FB）

周父醫院過夜作禁閉式實習

為了方便照顧天瑜，周家已獲派較大的公屋。昨日（6日），天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」更新消息，為了準備8月底接女兒回家，張羅添購器材用品之外，周父要學習如何在家照顧天瑜。

這幾天都會留在醫院過夜作禁閉式的實習，這是天瑜回家前醫院給我們的最後訓練，是要模擬在家中的情况，讓我們24小時照顧著天瑜和應對一些突發情况。

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預計8月底接天瑜回家

網民鼓勵天瑜爸媽要好好實習及訓諫，問及是否已經學識抽痰及餵食，周父回覆「當然已經學晒啦」，進度不錯。周父2日來有深刻體會，為女兒會盡所能。

這兩天我已經體驗到，照顧她確實很累很累，但再辛苦都值得，只要她能回來我身邊。

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天瑜怕唧頭頸明顯轉動

帖文中附有一段長逾1分鐘的影片，見天瑜進步有互動反應，影片中，周父向天瑜說道，今日發現了原來妹妹怕被人唧，隨後周父唧天瑜的小手板多下，很快天瑜頭頸有明顯傾側，眼皮亦有抖動，眼睛似望向旁邊。爸爸向天瑜笑說：「弊傢伙啦，爸爸知道你弱點啦，曳豬唔聽話，爸爸以後會唧你。」周父開心見女兒有此反應，

我發現了天瑜原來也會怕「bubu唧」⋯⋯跟她玩耍時會有這種互動反應，這種感覺已經好久没試過了。

網民們都大讚天瑜叻女有進步，「天瑜的反應令人鼓舞」，大讚天瑜頭部轉動好像強了，有感日後有家人24小時陪伴一定會越來越好，周父回覆「 是的，你也覺得，她最近的動作是比以前大了」。另外，爸爸回覆其他網民時指出，天瑜手上瘀青是因為抽血所致。另有網民笑問天瑜會否怕唧腳板底、胳肋底，周父笑指下次試下。

切除腫瘤手術時出現醫療事故

周天瑜患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟當時4歲的天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘，天瑜術後癱瘓昏迷不醒，卧床至今約27個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障。

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責任編輯︰顏紫燕