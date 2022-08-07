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【全民運動日】今日舉行多個康體設施免費　港九拯溺員工會：大部分滑水梯及嬉水池因人手不足關閉

社會 10:31 2022/08/07

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（港九拯溺員工會FB）

「全民運動日2022」今日（7日）舉行，會舉辦康體活動和開放多項康體設施予市民免費使用。港九拯溺員工會周六（6日）在社交平台表示，康文署設施免費入場，而泳池雖然開放，但大部份滑水梯及嬉水池等設施，都因救生員人手不足而需要局部關閉，如計劃帶小朋友前往的家長，應出發前致電該場地確認一下，即使如常開放亦有可能會因人多而要排隊等侯入埸，市民敬請留意避免掃興。

今日開放予市民免費使用的康體設施包括

  • 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道
  • 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）
  • 公眾游泳池
  • 水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）
  • 公眾游泳池則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止

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責任編輯：余思嵐

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