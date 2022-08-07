【珍惜生命】港大學生宿舍20歲女生毛巾上吊亡　警方正調查輕生原因

▲ 港大學生宿舍20歲女生毛巾上吊亡，警方正調查輕生原因。（資料圖片）

港大學生宿舍發生自殺案。警方周六（7日）晚上11時16分接報，指在薄扶林沙宣道港大學生宿舍偉倫堂中，一名20歲女生在房間內以毛巾上吊。

人員接報到場，消防將事主解下，她現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，正調查女子輕生原因。死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津