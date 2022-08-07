【穀牛出沒】買淮山麵驚見大量穀牛蠕動　專家教2種天然食材KO蛀米大蟲

▲ 專家教2種天然食材KO穀牛。

本港夏天潮濕炎熱，穀類製品容易惹來「蛀米大蟲」。近日有網民在社交平台上載圖片，指出早前購買的淮山麵一打開有很多黑色蟲，提醒大家煮前留意一下。有網民認為，有機會是包裝有破損，導致穀牛滋生。

有網民在facebook群組「中伏飲食報料區」發文指，早前在超市購買了淮山麵，不料打開後見到很多黑色蟲，提醒大家煮之前注意。有網民估計，應該是包裝出現破損，加上天氣炎熱而生蟲。有網民笑言，這是新款「黑蟲露淮山麵」。

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該款淮山麵是「壽桃牌」產品，事主表示，有關牌子算是大品牌，所以提醒大家。有網民認為，這麼多穀牛，有機會是麵廠環境有問題，可以要求退貨。TOPick就事件向「壽桃牌」查詢，暫未獲回覆。

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香港殺蟲業協會會長蔡炳然曾接受TOPick訪問時表示，大部分穀物在種植時，若果沒有使用大量化學殺蟲藥，往往都會有甲蟲在植物上產卵，如穀物長期處於一個乾燥、真空的環境，蟲卵不會被「活化」。

他形容，穀牛只是「蛀米大蟲」，僅會侵蝕穀物本身，對人體無害，隔走便可。但倘若穀牛太多，建議扔掉為妙，因穀牛太多很難隔走，且恐有「噏味」。

2種天然食物防穀牛

蔡炳然指出，穀牛問題只能防範於未然，事後好難作出補救，因此建議市民購買穀物時應根據進食量而購買，同時亦應將穀物儲存於乾燥及真空的環境，以免屯積太多，穀物受潮時會令穀牛活化。

放些少蒜頭和辣椒在米缸內，穀牛已經生不到出來。

購買前產品須檢視清楚

根據食物環境衛生署資料，穀牛又名「米象」，其成蟲呈紅褐色，身長約 3 毫米。以吃各種穀物維生，通常蛀食大米、豆類等穀物，偶爾也在存放過久的通心粉和意粉等麵食中出現。

雖然穀牛不會傳播疾病，但會蛀食穀物。因此，購物前必須檢視清楚產品 ，回家後確定沒有蟲類後才可倒進容器內儲存，或放進雪櫃或冰箱內。如其後發現容器內有穀牛滋生，若穀物已受到嚴重破壞， 不宜食用，便應棄掉。

不過，若市民想繼續保存有穀牛滋生的穀物，可把有關穀物加熱並維持在60°C一小時，或冷藏在0 °C的環境一星期，便可殺滅不同階段的穀牛。而曾用作存放受污染穀物的櫥櫃或架子亦須以吸塵機徹底清理。

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責任編輯：羅嘉欣