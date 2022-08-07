【舊區規劃】市建局自給理財不等於自給自足　韋志成：投資回報目標非最重要考量

▲ 九龍城衙前圍道/賈炳達道市建局重建發展計劃。（馮漢柱攝）

市建局行政總監韋志成今日（7日）表示，市建局須以應有的謹慎和盡其應盡的努力處理其財政，及在推行市區更新計劃時，會繼續維持財政自給的長遠目標，自給並沒有自負盈虧的含意，一旦業務預期無法達到回報目標甚至出現虧損，便需要設法增加收入和削減支出，甚至放棄推行。

韋志成在網誌指，社會亦不時就市建局的財政資源及財務安排作討論，當中，有部分的評論並不全面，所謂財政「自給」，與「自給自足」的理財原則，前者透過評估各項營運活動的現金流量，確保市建局有足夠的資金應付當前業務需要，至於項目綜合收支結算後是否達到既定的投資回報目標，並非最重要的考量，因此，「自給」並沒有「自負盈虧」的含意；相比之下，若以「自給自足」原則運作，一旦業務預期無法達到回報目標甚至出現虧損，便需要設法增加收入和削減支出，甚至放棄推行。

他又稱，政府透過不同渠道，協助市建局維持「自給」的基本原則，這包括向市建局注資100億元，若政府没有注資和豁免市建局獲批地項目的補地價，只足夠應付開展數個小型或一至兩個中型的重建項目的開支。

他表示，在財政「自給」的原則下，市建局在推行市區更新計劃時，應充份運用規劃手段，盡量發揮土地的發展潛力，提高項目回報，以項目的盈餘，補貼虧蝕的項目，以及為其他不會帶來收入的市區更新業務投放資源。認為市區更新的持續發展，必需要有新增額外土地資源來支援。

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責任編輯：余思嵐