【COLLAR成員】So Ching陪男友面對難關　蘇芷晴阿Mo追夢路上互相扶持

▲ COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）對李啟言（阿Mo）不離不棄。

MIRROR演唱會第4場演出發生嚴重事故，以致令舞蹈員張梓峰和李啟言（阿Mo）受傷，傷勢較嚴重的阿Mo連續多天留醫深切治療部，並於今天（7日）傳來清醒的好消息。

COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）一直擔心着阿Mo的情況，到醫院守候消息且一直給予男友支持，對他不離不棄。

【COLLAR成員】深情So Ching對阿Mo不離不棄 網民稱蘇芷晴為絕世好女友

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憑歌寄意

沉默多時的So Ching昨晚發布限時動態，並寫下岑寧兒的《如果我是一首歌》內的歌詞「等你回來聽我重複這旋律」， 表達等候男朋友回家之情。

阿Mo父親李盛林牧師曾於代禱信中感謝So Ching的陪伴，並指出：「除了神以外，她成為他極大的支持。」 可見So Ching有情有義。

【MIRROR演唱會】COLLAR復工上電台受訪 So Ching未有現身

▲ （IG截圖）

一同追夢

阿Mo與So Ching過往不時一同跳舞，且先後參加《全民造星》及《全民造星IV》，二人又互相支持對方。

在《全民造星IV》中第一個應戰的表演，SoChing選擇了梁釗峰的歌曲《佚名》來跳舞，表演時利用了長椅作道具，令人印象深刻。

當時導師許廷鏗更馬上撳燈謂：「I Like Her.」而其實該表演是由SoChing的男友阿Mo編排。

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So Ching在《造星IV》總決賽上的表演，阿Mo亦有份同台伴舞。她演繹由IU的歌曲《Coin》改編而成的廣東話版，最終以總分28分在總決賽得到第6名，後來被經理人阿Wing（戴穎）選入女團COLLAR而正式出道。

初入行的SoChing更未理偶像包袱，繼續在社交網站放閃和互相支持。

守候男友

事發至今，So Ching暫且放下工作靜侯男友的最新消息，她又把與阿Mo共舞片置頂其個人IG，全力支持男友！