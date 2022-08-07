【消費券】第二階段消費券今日起發放　陳茂波：即日有130億元消費力注入本地市場

▲ 陳茂波早上使用了消費券購買棉花糖和爆谷贈送予市民。（陳茂波網誌）

第二階段消費券計劃，合資格登記人會於今日（7日）起獲發放第一期消費券，財政司司長陳茂波指，約636萬名合資格市民即日起可領取第二階段的消費券，涉及公帑逾300億元，冀可支撐本地經濟；他在早上亦使用了消費券購買棉花糖和爆谷贈送予市民。

陳茂波發表網誌表示，在外圍經濟前景不明朗、本地經濟承受下行壓力之際，政府今天開始向約636萬名合資格市民分期發放第二階段的消費券，總額逾300億元，連同各儲值支付工具營運商、商戶及商場的疊加優惠，以及消費者的加碼消費，將可增強消費券帶來的乘數效應，對急需支撐的本地經濟，提供一定的提振作用。

▲ （陳茂波網誌）

陳茂波指，636萬名合資格市民中，約621萬名合資格的市民收到首期2000元的消費券，另外約15萬名符合資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，他們會分期獲發合共10,000元消費券，今天他們獲發的第一期券額為3,000元。這意味今天合共有近130億元的消費力注入本地零售及餐飲等市場。

他早上亦使用了消費券購買棉花糖和爆谷，免費派發給市民：

為了分享消費券發放的喜悅，我亦購買了小朋友最愛的棉花糖和爆谷，與街坊分享並共聚聊天，一起度過一個愉快的周日早上。

另一方面，在被通知為不符合資格準則的登記人當中，秘書處共收到逾15萬宗覆檢申請（剔除了重覆申請）。這些申請主要以「永久性地離開香港」為由，以提早提取強積金或職業退休計劃下利益的市民。當中約10.4萬宗申請已覆檢成功，這些市民同樣會在今天獲發消費券，並已獲發短訊通知。

至於其餘覆檢個案，陳茂波稱，秘書處正全速處理，包括查核覆檢申請人提交的資料，以及請部分申請人提交進一步資料以作處理。如果覆檢成功，他們最快亦可於本月16日收取到第一期消費券。

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記者：陳麗娜