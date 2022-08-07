【瘧疾襲港】本港共錄75宗瘧疾輸入個案　當局指出現本地傳播風險非常低

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衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，在7月1日至8月6日，截至下午2時，共錄得75宗外地傳入的瘧疾確診個案，年齡介乎25至57歲，於7月1日至8月5日期間抵港，當中65人由幾內亞抵港，其餘10人由其他非洲地區抵港。當中兩名分別52歲和53歲的男病人死亡。截至昨日中午12時，共有58名感染瘧疾的病人仍於公立醫院留醫，其中一名病人危殆，兩名病人嚴重，其餘病人情況穩定。



中心指，由8月5日起，中心聯同醫院管理局的醫護人員於香港國際機場，為近日曾到訪幾內亞的抵港人士進行健康篩查，並即時安排懷疑感染瘧疾和有臨床需要的旅客入院接受治療。至於其餘人士，中心會安排他們入住檢疫設施，以便中心與醫管局每日密切監察和跟進該些人士的狀況，一旦有病徵會被送往公立醫院接受治療。

當局稱，瘧疾出現本地傳播的風險非常低。然而，市民亦應保持警覺。現時的藥物可有效治療瘧疾，而香港亦備有足夠藥物，但及早確診和治療對徹底治癒瘧疾尤為重要。因此，不論在本地或外遊期間，時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施是預防瘧疾的最有效方法。

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責任編輯：余思嵐