  • 31°C
香港時間 : 2022807日 (週日) 12:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瘧疾襲港】本港共錄75宗瘧疾輸入個案　當局指出現本地傳播風險非常低

社會 11:41 2022/08/07

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，在7月1日至8月6日，截至下午2時，共錄得75宗外地傳入的瘧疾確診個案，年齡介乎25至57歲，於7月1日至8月5日期間抵港，當中65人由幾內亞抵港，其餘10人由其他非洲地區抵港。當中兩名分別52歲和53歲的男病人死亡。截至昨日中午12時，共有58名感染瘧疾的病人仍於公立醫院留醫，其中一名病人危殆，兩名病人嚴重，其餘病人情況穩定。

中心指，由8月5日起，中心聯同醫院管理局的醫護人員於香港國際機場，為近日曾到訪幾內亞的抵港人士進行健康篩查，並即時安排懷疑感染瘧疾和有臨床需要的旅客入院接受治療。至於其餘人士，中心會安排他們入住檢疫設施，以便中心與醫管局每日密切監察和跟進該些人士的狀況，一旦有病徵會被送往公立醫院接受治療。

當局稱，瘧疾出現本地傳播的風險非常低。然而，市民亦應保持警覺。現時的藥物可有效治療瘧疾，而香港亦備有足夠藥物，但及早確診和治療對徹底治癒瘧疾尤為重要。因此，不論在本地或外遊期間，時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施是預防瘧疾的最有效方法。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第二期消費券】市民今起分期領取　一文看清支付工具包括八達通時間表
今日 09:52
【第二期消費券】市民今起分期領取　一文看清支付工具包括八達通時間表
【立秋日】天文台料低壓區明天至周二逐漸發展為熱帶氣旋　屆時或發一號戒備信號
今日 12:03
【立秋日】天文台料低壓區明天至周二逐漸發展為熱帶氣旋　屆時或發一號戒備信號
【的士違規】警員喬裝乘客拘涉濫收車資55歲司機　2司機涉拒載收告票
今日 10:18
【的士違規】警員喬裝乘客拘涉濫收車資55歲司機　2司機涉拒載收告票
【全民運動日】今日舉行多個康體設施免費　港九拯溺員工會：大部分滑水梯及嬉水池因人手不足關閉
今日 10:31
【全民運動日】今日舉行多個康體設施免費　港九拯溺員工會：大部分滑水梯及嬉水池因人手不足關閉

你可能感興趣

【第二期消費券】市民今起分期領取　一文看清支付工具包括八達通時間表
今日 09:52
【第二期消費券】市民今起分期領取　一文看清支付工具包括八達通時間表
【立秋日】天文台料低壓區明天至周二逐漸發展為熱帶氣旋　屆時或發一號戒備信號
今日 12:03
【立秋日】天文台料低壓區明天至周二逐漸發展為熱帶氣旋　屆時或發一號戒備信號
【的士違規】警員喬裝乘客拘涉濫收車資55歲司機　2司機涉拒載收告票
今日 10:18
【的士違規】警員喬裝乘客拘涉濫收車資55歲司機　2司機涉拒載收告票
瘧疾 衞生防護中心 衞生署 公立醫院 非洲 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經
17:33 2022/08/06
【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經
【樂觀爸爸】女兒天生無腦狀態如植物人　爸爸從沒想過放棄：她是我寶貝
17:38 2022/08/06
【樂觀爸爸】女兒天生無腦狀態如植物人　爸爸從沒想過放棄：她是我寶貝
【食物安全】Häagen-Dazs再多6款雪糕須停售及回收　進口商已封存未有流出市面
14:24 2022/08/06
【食物安全】Häagen-Dazs再多6款雪糕須停售及回收　進口商已封存未有流出市面