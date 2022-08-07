【新冠肺炎】許樹昌指BA.5一旦成主流病毒　料確診宗數再創單日新高

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時確診個案沒有預期般飈升，但要留意感染Omicron BA.5變種病毒株個案呈上揚趨勢，一旦成為主流病毒，有機會令陽性個案再創單日新高，不過他強調只要重症佔比少，則毋須收緊社交距離措施。

許樹昌在無綫電視節目上指出，本港的新冠病毒即時繁殖率是逾1.2，估計確診個案仍會上升，但沒有預期般飈升。他又說，本港現時有約1成個案帶Omicron BA.5變種病毒株，一旦BA.5成為主流，單日最高確診宗數有可能由1萬宗再創「小高峰」，強調本地疫情走勢要視乎BA.5會否成主流病毒株：

上兩周本地只有1至2%BA.5個案，而家已經有1成，一旦BA.5成為主流，可能令確診數字帶高，因為BA.5嘅傳播性高，對疫苗的折扣又大啲。

他舉例指近日新加坡3成半確診者感染BA.5，令每日陽性個案增加至3000宗至1萬，而本地大部分個案屬源頭不明，有機會如新加坡般35%確診者感染BA.5，不過本地有一定程度的社交距離措施，以及接種率高，令現時疫情沒有像當地般大爆發。

許樹昌又指出，全港有60至70%市民曾於第五波受感染，加上首劑疫苗接種率高達9成，相信不少人都有混合免疫抗體，因此即使稍後踏入秋冬季，都未必會造成大型爆發，只要重症佔比少，醫療系統承受得到，便毋須收緊社交距離措施，否則會影響經濟復蘇。

至於是否要接種新一代疫苗，許樹昌認為仍有待審視更多數據，又指第一代疫苗T細胞功能仍然非常有效，不排除其他年齡組別的人士日後需要接種第4劑疫苗。

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記者：陳麗娜