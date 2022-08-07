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【海濱發展】發展局冀2028年貫通維港海濱長廊至34公里　已退役烏蠅頭列車放灣仔海邊

社會 12:42 2022/08/07

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（發展局局長網誌提供）

發展局局長甯漢豪今日（7日）表示，期望今年內把海濱長廊再延長約一公里至26公里，並於2028年將維港的海濱長廊全面開通至34公里。東區走廊下之行人板道在2025年全面完成後，港島北岸的海濱長廊將可由堅尼地城駁通至筲箕灣。

甯漢豪在網誌指，今年內將會落成的重點項目包括位於灣仔區的「活力避風塘主題區」以及「水上運動及康樂主題區（第三期） 」，前者將維園道附近的海濱長廊優化，並會引進新的「海岸堤階」，將公眾和水體的距離拉近，預計在今年9月開放；而後者將首次引入岸上及海上餐飲設施，為巿民帶來更豐富的體驗，亦會提供更多戶外桌椅、遮陽、洗手間和沖身設施，更全面支援水上及康樂活動，預計於今年年底開放。

另外，她又稱，隨着東鐵綫過海段的落成，前身為沙田及中環綫（沙中綫）工程的部分工地將發展成「水上運動及康樂主題區（第四期）」。發展局正與港鐵公司商討，透過「退役列車保‧傳先導計劃」，將已退役的東鐵綫翻新列車（又名 「烏蠅頭」列車）的部分車卡在海濱重置，工程預計明年底至2024年初完成。

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責任編輯：余思嵐

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