【師生戀】港女生難敵甜言蜜語發展師生戀　驚揭男老師已婚提分手：一世嘅傷痛

▲ 港女生與老師發展師生戀，卻發現男老師已婚。

師生戀一向被視為「禁忌之戀」，若老師濫用身份，乘機欺騙學生感情，隨時牽涉違法行為。有女學生在社交平台匿名投稿，指自己被男老師追求下意亂情迷，不料後來發現老師已婚，自己成為第三者，最終忍痛分手，卻無法走出傷痛。

該女生在Instagram專頁「school.secrets」匿名投稿，她表示，因參與學生會而認識一名男老師，兩人愈來愈熟，男老師更以甜言蜜語哄女生，例如說喜歡女生說校服很可愛，令他迷倒。男老師更會開車帶女生上山吹風、影相，亦無限寬恕女生遲到，不斷繼她睇戲去街，

你話我係你世一、你女神、你女朋友。

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發現自己是第三者

不料，在女生看過男老師的IG後，卻發現男老師已婚，她感到十分心疼，回想每當生日、情人節，男老師都會消失。男老師向女生道歉，更多謝女生信任，誓言會跟老婆離婚。而女生更主動發訊息給男老師的妻子攤牌，對方最初都不信丈夫偷食。

有一次你想返轉頭搵我，你想say sorry，怕我以為你呃我，曾經以為最後嘅擁抱，抱到我窒息，周圍充斥住你嘅氣味。

女生坦言十分後悔，不明為何自己會成為第三者，也感到很生氣，質疑男老師是否有欺騙其他女生。最終女生忍痛提出分手，因為自己大家沒有結果。事隔數月，她仍未放低，繼續原地踏步，但見到男老師已回復正常幸福的生活，感到很傷心。

她很想扔掉老師送的禮物，又怕自己後悔，與男老師一起的短暫快樂時光，卻換來一生的傷痛。

諗到你已經完全離開咗我嘅生活，就覺得好痛苦好悲哀，跪求走出傷痛嘅方法。

網民籲開名上報

帖文引起網民熱論，不少網民認為，事主雖沒有明說，但從其文字估計，兩人已進展至有親密關係，建議事主開名，向學校舉報，上報教育局及報警。學校才可以把涉事老師踢出教育界，避免更多人受害。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳