【禮讓他人】小朋友大埔搭巴士讓腳傷者先落車　乘客見港爸鬧無跟實代平反：佢係好孩子

▲ 小朋友大埔搭巴士讓腳傷乘客先落車，卻被爸爸誤會責罵。

大埔日前有名小朋友禮讓有需要的人先落巴士，被同行爸爸誤解無跟實而被他人攝位，乘客見狀即解釋，並大讚小朋友是好孩子，可惜該港爸似是為保面子懶理事實，繼續責備小朋友。該乘客友人事後代為網上發帖，安慰及再次表揚小朋友，「多謝你對我嘅禮讓￼，多謝你嘅善良」。

昨日（6日），在facebook群組「大埔 TAI PO」，有名網民代朋友發帖，事發在昨日，事主有腳傷到大埔墟廣福道看跌打，包住了左腳乘坐巴士75X回總站富善邨，由於下層沒座位，事主上了上層前排坐。到達總站富善，事主坦言自知行動不便，計劃最後下車不影響其他乘客。

我知自己跛落得慢，諗住讓其他人落曬先慢慢落，我坐係個位度見落到尾兩三個，咁我起身慢慢行向樓梯位。

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小朋友讓腳傷乘客先落巴士

事主預計情況準備下車，而最後一位的乘客是一位小朋友，事主本來預自己最後一人下車﹐不過見該小朋友遞出兩隻手示意讓他先落車，事主就先行。當時，他心底大讚該小朋友識得禮讓，很乖很有禮。

原來在小朋友前方是其爸爸，該港爸下車發現見不到小朋友跟住後面，就責備小朋友，大聲到四周的人都聽到，包括事主。

就嚟料開始喺度鬧，然後我終於都落完樓梯出到車門，佢又繼續鬧，又話唔跟住又話小朋友自己走咗去，又話俾人攝位點點⋯⋯

港爸懶理事實罵孩子

事主見狀跟該港爸解釋，「先生，我冇攝位，而係小朋友有禮貌，讓我行先，你唔好咁話佢。」事主形容當刻小朋友被爸爸責罵感害怕，企在原地不敢出聲。雖然港爸聽到真相，但未有停下來責罵，沒有向孩子道歉，似為保面子反過來向事主說，「我點教小朋友係我家事，唔到你理。」

事主回應不是要理會他的家事，只是想為小朋友平反及解釋，「我淨係知佢一個好孩子，你唔好咁話佢。」港爸懶理，更加兇惡地說：

你都唔好咁嘅態度同我講嘢，佢之前成日都係咁，唔跟住乜乜⋯⋯

為了息事寧人，事主不想糾纏下去，只想小朋友不被罵，他說了多一次：「你唔好咁話佢啦。」而他跟那對父子/女不同路，只見港爸依舊一邊行一邊罵小朋友。

公開發帖多謝禮讓小朋友

事主撰寫長篇千字文去講述事件﹐交由朋友發帖，目的不是批評他人如何教仔，只是有感而發，他是小朋友禮讓的受惠者，小朋友卻因為善良、懂得禮讓反給爸爸責罵，有感為人父母要相信小朋友是善良，同時為無辜的小朋友平反，讓他釋懷。

我知道我好難見番你￼，所以我想借這平台對你講一聲「多謝」，多謝你對我嘅禮讓￼，多謝你嘅善良。

網民留言

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責任編輯︰王明芳