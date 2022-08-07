【車Cam直擊】洪水橋私家車疑撞斃狗隻不顧而去　好心人士將狗隻抬至路邊

▲ （影片截圖）

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，有私家車懷疑撞倒狗隻後不顧而去。有網民斥責肇事私家車的行為好自私。

事發在上周二（2日）晚上近8時，片段顯示有一隻狗在洪水橋田廈路奔出馬路，當時一輛私家車懷疑撞倒該狗隻，並被拖至數米，惟肇事私家車未有停車處理，狗隻一度起身後最終失去知覺。肇事私家車曾折返現場，但未有上前扶狗隻到行人路上，其後又再駛離現場。其後有一對男女見狀將狗隻抬至路邊。

根據去年11月7日生效的《2021年道路交通(修訂)條例》，如有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到損害，該車輛的司機必須停車，亦須向警務人員或任何有合理理由提出要求的人，提供包括姓名及地址的個人資料，否則須盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時內報警。

事件引起不少網民譴責肇事私家車。

好自私，毫無人性

撞到貓狗 24小時內唔報警就係犯法

亦有網民認為，

如果係飼養，主人無睇實責任更大

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記者：余思嵐