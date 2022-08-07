【MIRROR演唱會】嚴重事故令演出者感遺憾 舞蹈員莫家琪盼未來再齊整演出
MIRROR演唱會接二連三發生意外，於第四場演出中更發生嚴重事故，事件連日來引起全城關注。
昨晚（6日）本來是MIRROR演唱會尾場，曾參加《全民造星IV》的舞蹈員莫家琪於IG有感而發，她對於最終沒法全體人員一同演出感到遺憾，又相信將來一定能整整齊齊地再次演出。
最新影片：
面對難關
莫家琪寫道：
原定今天是完成我們這次旅程的最後一天
這天提早的來臨 夾雜太多各式各樣的情緒
一年內經歷兩次 “不完美的發生”
只是這次 對我們每一位來說都打擊太深 代價太重
上天給予我們各人一個好大的課題
一個不容易面對的難關
【COLLAR成員】So Ching陪男友面對難關 蘇芷晴阿Mo追夢路上互相扶持
盼全體演出
她續說：
#8
男孩們通常擔任攙扶我們的角色 明明大家承受的都一樣 但你們都選擇以我們為先 辛苦你們照顧我們八個🫂
#24
原來24人的合照就只有這次 遺憾地最終都沒辦法全體人員演出 但我相信將來一定會整整齊齊一起再演出
“HELLO大家好 我地係RORRMI”
24-1=0
#12
加油💪🏻
遵守約定
紅館是不少演出者的夢想舞台，她謂：
紅館 這個地方佈滿我成長的回憶
承載了許多人的夢想
包括我自己
經過這次 我仍然相信舞台的力量
會慢慢把痛苦的經歷轉化為動力
害怕 但我知道自己可以
大家都可以💪🏻
一年前的約定
會繼續遵守
所以請不要放棄
未來紅館見
珍惜，相信，祝福
#mirrororrmiweare
撰文 : TOPick柴犬出動