【MIRROR演唱會】嚴重事故令演出者感遺憾　舞蹈員莫家琪盼未來再齊整演出

MIRROR演唱會接二連三發生意外，於第四場演出中更發生嚴重事故，事件連日來引起全城關注。

昨晚（6日）本來是MIRROR演唱會尾場，曾參加《全民造星IV》的舞蹈員莫家琪於IG有感而發，她對於最終沒法全體人員一同演出感到遺憾，又相信將來一定能整整齊齊地再次演出。

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面對難關

莫家琪寫道：

上天給予我們各人一個好大的課題

只是這次 對我們每一位來說都打擊太深 代價太重

這天提早的來臨 夾雜太多各式各樣的情緒

原定今天是完成我們這次旅程的最後一天

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盼全體演出

她續說：

#8

男孩們通常擔任攙扶我們的角色 明明大家承受的都一樣 但你們都選擇以我們為先 辛苦你們照顧我們八個🫂

#24

原來24人的合照就只有這次 遺憾地最終都沒辦法全體人員演出 但我相信將來一定會整整齊齊一起再演出

“HELLO大家好 我地係RORRMI”

24-1=0

#12

加油💪🏻