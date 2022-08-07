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【MIRROR演唱會】嚴重事故令演出者感遺憾　舞蹈員莫家琪盼未來再齊整演出

娛樂 14:22 2022/08/07

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

曾參加《全民造星IV》的舞蹈員莫家琪期望未來能整整齊齊地再次演出。

MIRROR演唱會接二連三發生意外，於第四場演出中更發生嚴重事故，事件連日來引起全城關注。

昨晚（6日）本來是MIRROR演唱會尾場，曾參加《全民造星IV》的舞蹈員莫家琪於IG有感而發，她對於最終沒法全體人員一同演出感到遺憾，又相信將來一定能整整齊齊地再次演出。

【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員張梓峯出院　搬地方靜心休養

最新影片：

面對難關

莫家琪寫道：

原定今天是完成我們這次旅程的最後一天 

這天提早的來臨 夾雜太多各式各樣的情緒 

一年內經歷兩次 “不完美的發生” 

只是這次 對我們每一位來說都打擊太深 代價太重 

上天給予我們各人一個好大的課題 

一個不容易面對的難關

【COLLAR成員】So Ching陪男友面對難關　蘇芷晴阿Mo追夢路上互相扶持

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盼全體演出

她續說：

#8 

男孩們通常擔任攙扶我們的角色 明明大家承受的都一樣 但你們都選擇以我們為先 辛苦你們照顧我們八個🫂

#24

原來24人的合照就只有這次 遺憾地最終都沒辦法全體人員演出 但我相信將來一定會整整齊齊一起再演出 

“HELLO大家好 我地係RORRMI”

24-1=0 

#12 

加油💪🏻 

（IG圖片）

遵守約定

紅館是不少演出者的夢想舞台，她謂：

紅館 這個地方佈滿我成長的回憶

承載了許多人的夢想

包括我自己 

經過這次 我仍然相信舞台的力量 

 

會慢慢把痛苦的經歷轉化為動力

害怕 但我知道自己可以

大家都可以💪🏻

 

一年前的約定

會繼續遵守

所以請不要放棄 

未來紅館見 

 

珍惜，相信，祝福

 

#mirrororrmiweare

撰文 : TOPick柴犬出動

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