【兒童箍牙】3歲女童被迫箍牙狀甚痛苦　媽媽被轟虐兒【附醫生解說】

▲ 3歲女童箍牙，媽媽被轟虐兒。

箍牙可以將生得不整齊的牙齒修正，但要戴牙套卻令小朋友感到不適。近日有印尼女子在社交媒體發布影片，展示其3歲女兒戴上鋼牙箍的影片，女童欲哭無淚的痛苦表情令人不忍，網民紛紛質疑是否有必要，更認為這是虐待的行為。

據《星州網》報道，有印尼媽媽在TikTok上載一段約14秒的影片，影片中的3歲女童躺在床上，其下排的小乳齒上，已戴上一排銀灰色的鋼牙箍，孩子的表情很痛苦。最初有人猜測是否濾鏡，但其後有知情人士透露，涉事媽媽給女兒戴的是真牙箍。

網民紛紛表示吃驚，認為孩子還在長牙，此舉反會令其牙齒生長有負面影響。有網民亦指，成人矯正牙齒都很痛苦，沒法想像如此小的孩子，會因此忍受多少痛苦，認為母親的行為已涉及虐兒。由於涉事媽媽沒有留言反駁，及後亦刪除影片，因此沒法知道事件後續。

最新影片：

牙醫：11至15歲是最佳箍牙時間

有家長可能覺得愈早箍牙效果愈好，不過，牙齒矯正科專科醫生劉潤華過去接受《經濟日報》訪問時指出，11至15歲是矯正牙齒的適齡時間，在臨床個案中亦非常普遍，約佔60%；而6至11歲有需要矯齒的個案也不少，佔20%；亦有部分孩子年齡甚至少於6歲，已需進行矯齒。

有家長以為孩子6、7歲才剛開始換牙，未有需要見矯齒科醫生。劉醫生稱從醫生角度看，會觀察到較深層次的問題，如骨骼的生長、上下顎的關係，以及牙齒的數目及生長時間是否正常、有否生亂位等，醫生亦可於早期發現哨牙、倒及、擠迫、咬合過深等問題。孩子滿7歲便可檢查牙齒，讓醫生根據個別情況作出評估，大部分早期發現的問題，均可於此階段矯正。

此外，有部分家長誤以為箍牙要持續2至3年，箍牙期間小朋友更要忍受疼痛、牙肉受損及吃不到東西的種種問題。劉醫生解釋，據臨床經驗所得，大部分箍牙個案都會在6至18個月完成，而現今的箍牙技術亦已大有進步。

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責任編輯︰王明芳