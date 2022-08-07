  • 32°C
香港時間 : 2022807日 (週日) 16:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求職陷阱】2人疑充當網上點評員賺佣　共損失逾7萬元

社會 14:11 2022/08/07

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。(資料圖片)

2人懷疑充當網上點評員墮入騙局，共損失逾7萬元。

警方今日（7日）接獲一名34歲姓陳女子報案，指早前回應陌生人發出的社交平台招聘信息，對方聲稱可透過充當網上點評員，在網上廣告平台點擊提高銷售量來以賺取佣金。騙徒為獲取受害者信任，聲稱每完成一筆交易都會向事主發放佣金。事主按指示將約5萬元存入至對方指定的四個戶口作評級之用，惟事主其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

另外一宗為30歲男子報案，指早前回應陌生人發出的社交軟件求職群組內的招聘廣告信息，對方聲稱可透過充當充當旅遊地點點評員，在旅遊網站以點擊旅遊地點推高某旅遊地點以賺取佣金。事主遂按指示將約28000元存入至對方指定的一個戶口作平台點評之用，惟事主其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【立秋日】天文台料低壓區明天至周二逐漸發展為熱帶氣旋　屆時或發一號戒備信號
今日 12:03
【立秋日】天文台料低壓區明天至周二逐漸發展為熱帶氣旋　屆時或發一號戒備信號
【全民運動日】今日舉行多個康體設施免費　港九拯溺員工會：大部分滑水梯及嬉水池因人手不足關閉
今日 10:31
【全民運動日】今日舉行多個康體設施免費　港九拯溺員工會：大部分滑水梯及嬉水池因人手不足關閉
【舊區規劃】市建局自給理財不等於自給自足　韋志成：投資回報目標非最重要考量
今日 11:28
【舊區規劃】市建局自給理財不等於自給自足　韋志成：投資回報目標非最重要考量
【瘧疾襲港】本港共錄75宗瘧疾輸入個案　當局指出現本地傳播風險非常低
今日 11:41
【瘧疾襲港】本港共錄75宗瘧疾輸入個案　當局指出現本地傳播風險非常低
【新冠肺炎】許樹昌指BA.5一旦成主流病毒　料確診宗數再創單日新高
今日 12:27
【新冠肺炎】許樹昌指BA.5一旦成主流病毒　料確診宗數再創單日新高
【海濱發展】發展局冀2028年貫通維港海濱長廊至34公里　已退役烏蠅頭列車放灣仔海邊
今日 12:42
【海濱發展】發展局冀2028年貫通維港海濱長廊至34公里　已退役烏蠅頭列車放灣仔海邊
【車Cam直擊】洪水橋私家車疑撞斃狗隻不顧而去　好心人士將狗隻抬至路邊
今日 13:35
【車Cam直擊】洪水橋私家車疑撞斃狗隻不顧而去　好心人士將狗隻抬至路邊

你可能感興趣

【立秋日】天文台料低壓區明天至周二逐漸發展為熱帶氣旋　屆時或發一號戒備信號
今日 12:03
【立秋日】天文台料低壓區明天至周二逐漸發展為熱帶氣旋　屆時或發一號戒備信號
【全民運動日】今日舉行多個康體設施免費　港九拯溺員工會：大部分滑水梯及嬉水池因人手不足關閉
今日 10:31
【全民運動日】今日舉行多個康體設施免費　港九拯溺員工會：大部分滑水梯及嬉水池因人手不足關閉
【舊區規劃】市建局自給理財不等於自給自足　韋志成：投資回報目標非最重要考量
今日 11:28
【舊區規劃】市建局自給理財不等於自給自足　韋志成：投資回報目標非最重要考量
罪案 社交平台 在家工作 廣告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
今日 09:54
【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經
17:33 2022/08/06
【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經
【樂觀爸爸】女兒天生無腦狀態如植物人　爸爸從沒想過放棄：她是我寶貝
17:38 2022/08/06
【樂觀爸爸】女兒天生無腦狀態如植物人　爸爸從沒想過放棄：她是我寶貝