【求職陷阱】2人疑充當網上點評員賺佣　共損失逾7萬元

▲ 交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。(資料圖片)

2人懷疑充當網上點評員墮入騙局，共損失逾7萬元。

警方今日（7日）接獲一名34歲姓陳女子報案，指早前回應陌生人發出的社交平台招聘信息，對方聲稱可透過充當網上點評員，在網上廣告平台點擊提高銷售量來以賺取佣金。騙徒為獲取受害者信任，聲稱每完成一筆交易都會向事主發放佣金。事主按指示將約5萬元存入至對方指定的四個戶口作評級之用，惟事主其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。



經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

另外一宗為30歲男子報案，指早前回應陌生人發出的社交軟件求職群組內的招聘廣告信息，對方聲稱可透過充當充當旅遊地點點評員，在旅遊網站以點擊旅遊地點推高某旅遊地點以賺取佣金。事主遂按指示將約28000元存入至對方指定的一個戶口作平台點評之用，惟事主其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。



經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。



警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐