【疏忽照顧】爸媽玩手機無視2曳仔狂玩轉盤　飛甩餐廳熱水壺燙傷同桌女童

▲ 內地有育5孩父母一家去餐廳，2兒子玩轉盤飛甩熱水壺燙傷女兒。

家長帶小朋友外出，要時刻好好看管小朋友。日前網上流傳一段影片，在內地一間中式餐廳，有一圍枱坐著一家7口，爸媽帶同5位小朋友用膳。2名男童狂轉玻璃轉盤，轉盤愈轉愈快，一壺熱水壺飛出擲向另一邊，熱水隨即翻瀉燙傷同桌女童，釀成意外。

今日（7日），facebook專頁「生仔要考牌系列」轉載了一段閉路電視監控的影片，引起網民熱議，該影片未有註明出處，據悉是發生在內地武漢。CCTV影片全片長為1分42秒，影片上標有08-04-2022星期四，事件應是發生在上周四下午約5時半。

事發地點在一間高級的中式餐廳，某張大圓枱坐有一家七口，當中2名成人，爸爸玩手機，而媽媽手抱一名嬰兒坐在旁，2名男孩坐在對面的卡座，另有1名坐在嬰兒高桌椅的幼兒，身邊有名小女孩照顧著他。

▲ 內地一家七口外出用膳發生意外。（影片截圖）

放任兩曳仔狂玩轉盤

轉盤上未有飯菜，放在一個水壺及一些洗餐具用的兜。影片初段，見有一名目測大約4、5歲穿黑衫男童側身坐上飯枱，他用一隻手轉動轉盤，同行大人未有理會，轉了一會兒，目測比他大1、2歲的橙黃衫男童加入玩轉盤的「遊戲」，他們曾稍作停頓，反方向轉動轉盤。

其後，2名男童一起向同一方向再轉轉盤，轉盤愈轉愈快，在上方的水壺隨即順勢滑出，擲向同桌女童的方向，熱水壺翻倒，壺內的熱水大量瀉出，冒出大量蒸氣，可想而知水壺的熱水非常滾燙。

最新影片：

飛甩熱水壺燙傷女童

女童被熱水淥到，立即驚慌站起來，此時爸媽才驚醒，爸爸放下手機立即走到女兒身邊，拉開女兒。而2名頑皮男童似知闖禍、事態嚴重，立即離開座位。

其後餐廳女店員上前了解，將跌在椅上的熱水壺放回桌上，而一家人食客很快四散離開。影片或帖文未有交代女童的傷勢。

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網民斥養不教父母之過失

有關影片引起網民熱議，大部分指責同行父母未有看管孩子才釀意外，分析片中受傷的是家姐，斥責家長最有責任，沒去教孩子就要承受後果，「養不教父母之過失，現今做父母之人都是長不大的巨嬰」、「大人係咪失明又失聰」，有指涉事父母育5孩，慨嘆「仲生咗5個，點樣教仔」。另有網民諷刺涉事一家變成「熟客」、「細路女速變輕熟女」、「小孩子一下子變成熟」、「算唔算『淥』親不認」等，直言這是震撼教育。

文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

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責任編輯︰顏紫燕