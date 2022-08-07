【MIRROR演唱會】警方再到紅館調查檢走螢幕等證物　專家代表料調查持續至下周

▲ 政府跨部門專責小組及警方重案組再到紅館調查。

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）在7月28日晚受傷入院，目前情況仍危殆。阿Mo父親李盛林牧師在今日為兒子發第二次的代禱信，指李啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通，詳情即看【下一頁】。

政府跨部門專責小組及警方重案組今早再到紅磡體育館調查。工程師學會代表司徒家成離開紅館時說，警方今會帶走涉事螢幕，及一些與斷裂相關的物料，包括鋼纜、螺絲等。他說，目前主要調查方向為金屬疲勞，料調查持續至下周，專責小組會再開會討論化驗報告等，又指比現階段難冷靜分析事故責任誰屬，仍要視乎證據及化驗結果了解真相。

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記者：黃傑偉、黃悅晴