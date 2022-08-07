【聲夢傳奇2】JW含淚淘汰金仔　與林二汶爭拗不斷終讓Nicole入圍

▲ JW（王灝兒）不禁落淚。

TVB節目《聲夢傳奇 2》昨晚（8月6日）播出的第8集，紅隊總監郭偉亮（Eric Kwok）率領的Gin Lee（李幸倪）、泳兒（Vincy）、林奕匡（Phil）隊，最終以109分勝出，拋離藍隊總監陳奐仁（Hanjin）率領的布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及JW（王灝兒）隊共18分。

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紅隊後來居上

今集出場學員依次為文佐匡（Sean）《Ice Ice Baby》（紅隊）、金永衡（金仔）《Toxic》（藍隊）、Kiele@XiX+Caitlin@XiX《If I Ain’t Got You》（紅隊）、黃洛妍（Janees）《Lady Marmalade》（藍隊）及彭家賢（Zayden）《青春常駐》（紅隊）。

由於藍隊之前多番領先，且一度大比數拋離紅隊，正當以為藍隊必勝，紅隊今集三位出戰學員均發揮了超水準演出，包括由XiX成員楊秉頤（Caitlin）、鄧曉殷（Kiele）組成的二重唱組合，突然發力獲得21分超高分的Sean，以及守好尾門鍊贏「聲夢魔王」Janees的Zayden，令紅隊成功後來居上兼出現如此戲劇性賽果。

落敗的藍隊最終需淘汰一名學員，三位導師為了保住自家組員出盡牙力。

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導師爭拗不已

在第一輪「淘汰人選」中，侯雋熙Duncan、金仔、蕭呈謙（Nicole）3人入圍，JW與二汶更為Nicole應否「有得留低」爭拗不已，JW說：「Nicole爭啲技巧，佢需要改善嘅嘢唔係短期內可以改到。」

不過二汶卻力保心頭好謂：「長線真係見到呢個小朋友有潛質有Dramatic改變，如果佢真係有星途，何必呢個時候嘥咗佢。」

陳奐仁亦力讚Nicole有其獨有優勢：「佢係有種特質可以咩都唔使做，都一樣得人鍾意。」

忍痛淘汰金仔

之後二汶提議將本輪憑《垃圾》唱出亮麗成績的陳昊廷Timothy加入被淘汰考慮之列，皆因覺得對方潛力有限，惹來JW激動反對謂：「我真係Foul唔到佢，佢今次太Shockingly Good，值得擁有多一次機會。」

經過多番拉鋸，二汶決定捨棄本輪表現略為失色、兼欠缺「我超越我」精神的金仔，令覺得金仔不俗的JW大感進退兩難，最終JW放棄淘汰決定權，並情緒激動向二汶說：「I Will Kill You If Nicole Hasn’t Done Anything Good Next Time！」

最終，藍隊總監陳奐仁忍痛宣布金仔成為本輪被淘汰學員，向來是開心果的金仔不但從容接受結果，還向導師們致謝以及安慰現場一眾落淚的學員謂：「唔好喊，喊咗要請食宵夜。」

至於不捨金仔的JW，直到宣布金仔被Foul一刻仍是淚流不停，需要Alan從旁安慰。