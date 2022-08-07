【港鐵藝術】藝術列車即日起行駛東鐵綫　張敬軒盛讚有本地文化特色

▲ 港鐵東鐵綫「Fun·紛藝術」列車即日起投入服務。（梁偉榮攝）

港鐵東鐵綫「Fun·紛藝術」列車即日起投入服務，列車化身藝術品，外層和車廂都由本地藝術家和中小學生聯手設計，連藝人張敬軒都盛讚有本地文化特色。

由即日起至年底，東鐵綫有一輛列車改頭換面，外層由東鐵綫的淺藍色作基礎，配上以東鐵綫各站站名為靈感的插畫。車廂則以各站地標和文化作設計，貼上大量插畫。

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藝人張敬軒今日亦有出席列車啟動儀式，他提到自己過去常乘搭東鐵綫，盛讚車廂內外的設計均讓他感受到本地特色。負責車廂設計的本地藝術家及插畫師鄭健業介紹，第六卡車廂基於九龍塘和旺角東站設計，

我對旺角東印象最深是金魚街和雀仔街，所以在車廂內設計了2張海報，展示2條街道的特色。

點擊下圖即看車廂內插畫：

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除了藝術海報，車廂內亦有多幅熱氣球作品，由「牛下女車神」李慧詩和3間中小學合力設計，其中李慧詩的作品設於第5卡車，以東奧獎牌上的勝利女神為設計靈感。

東鐵綫「Fun·紛藝術」列車現已投入服務，將行駛至年底，每節車廂有2個車站的設計，第1卡車是羅湖及落馬洲站、第2卡車是上水及粉嶺站設計，如此類推。

▲ 藝人張敬軒今日有出席列車啟動儀式。（梁偉榮攝）

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記者：陳梓蔚