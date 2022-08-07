【減肥大作戰】曾重288磅不堪糖尿病困擾　韓YouTuber3年減114磅練成結實身材

▲ 韓YouTuber花3年減掉114磅，更練成結實身材。

韓國知名YouTuber梁秀彬（音譯，양수빈）以拍搞笑影片和吃播聞名，個人頻道至今已有超過270萬名訂閱者。不過，梁秀彬過往體重一度達131公斤（約288磅），雖然身形成為個人特色，但健康卻響起警號。經過3年的減肥之路，她目前已減至79公斤（約174磅），而且身材變得精壯結實，被譽為「金剛芭比」，與以往的她判若兩人。

身高1.77米的梁秀彬，原本體重是131公斤，腰圍約44至46吋，因受到糖尿病、偏頭痛等健康問題困擾，在2019年起決心減肥，經過近1年半時間後，她成功減去45公斤，體重為86公斤，BMI更由41.8降至27.8，身型曲材變得明顯，大肚腩消失不見，腰圍減至34吋。

▲ 梁秀彬如今練成了結實的身材。（IG圖片）

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而近日她在減肥3周年，再次於IG展示成果，目前已減至79公斤，雖然與1年半前相比，只多減了7公斤，但由於勤於健身，她的身材變得非常結實，體態和過去有明顯差別，五官亦變得立體。她過往曾在YouTube分享減肥心得，在飲食和運動方面都有以下的貼士：

減肥飲食篇

1. 奉行高蛋白飲食

她奉行高蛋白質飲食，飲食中的蛋白質、碳水化合物、脂肪的攝取比例分別為5:3:2，並會進食三文魚、牛油果等，攝取好的油脂。她笑言，出外用餐有太多的誘惑，對減肥人士來說十分危險，但她都不會讓自己受苦挨餓。

2. 適當攝取澱粉

很多人減肥會不吃碳水化合物、澱粉質，不過梁秀彬認為，如果把健康放在第一位，不要節食減肥，而是改變飲食模式，養成長期健康飲食。

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3. 一天只吃兩餐

第一餐在早上10時至11時；第二餐則在下午5時左右吃。 她表示雖然實行初期會比較辛苦，但當看到成效後，就會有堅持下去的動力。

4. 多喝水抑制食慾

梁秀彬表示，以前幾乎每晚都要吃宵夜，故坦言剛開始減肥時，最難熬就是要控制食慾，為了抑制食慾，她會喝很多水代替進食。不過，要定一個日子，偶爾「放縱」一下，吃想吃的東西，但她強調進食份量要適當，及後亦要做運動消耗。

減肥運動篇

1. 做帶氧運動及負重訓練

梁秀彬憶述最初開始減肥時，擔心膝關節會受傷，於是在健身教練指導下，一周做2次鍛鍊，其餘時間就會做帶氧運動，例如在跑步機上慢走。

在體力有所提升，主要以負重訓練為主，一周做2次帶氧運動，其餘時間做肌肉運動。她最愛做深蹲和硬拉，令臀部曲線更明顯。

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2. 慢走或游水作起步

一開始不要馬上做大量肌肉運動，可以選擇慢走或游泳。梁秀彬表示，她最初每星期都抽3、4日到公園散步，一開始是3公里，之後6公里、9公里，一邊看風景一邊聽歌，養成良好的習慣鍛練體力。

3. 為自己訂立目標

必須要訂立目標才可以讓自己減肥的意志更堅定，而她一開始就已向高難度挑戰，下定決心要把體重達到雙位數。最終她成功，並為自己感到驕傲。

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責任編輯：羅嘉欣