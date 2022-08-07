【最新疫情】今日新增4,274宗確診個案　再多5名染疫者離世【不斷更新】

▲ 本港疫情持續。（馮漢柱攝）

本港疫情持續，確診數字連續數日處於4,000多宗水平。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（7日）出席疫情記者會。

本港今新增4,274宗確診個案，其中本地個案佔4,035宗，輸入個案為239宗。再錄5名患者離世。

【16:46】

瘧疾個案方面，張竹君指，今午新增2至3宗懷疑個案，他們因出現病徵入院，正等候檢測。

劉家獻指，目前有58名患瘧疾病人留醫，他們在入院期間會隔離，因理論上他們正在檢疫，暫會將他們安放在隔離設施，強調如滅蚊工作做很好，傳染他人的風險不高。他又透露，有病人同患新冠及瘧疾，詳情即看：【下一頁】

【16:43】

張竹君指，新增個案有約10.4%涉BA.4或BA.5變種病毒；涉BA.2.12.1則有約7.4%，當局觀察到有上升趨勢，BA.5病毒有機會成香港主流病毒，詳情即看：【下一頁】

【16:35】

3間院舍新增個案，

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【16:30】再多5名患者離世

再多5宗離世個案，涉2男3女，年齡介乎65至94歲，當中1人完成疫苗接種。其中一名94歲男子，入院後發現其兒子早前快測陽性，惟無申報，劉家獻呼籲如快測陽性，要向當局申報。

其餘3位病人都有長期病患，涉心臟問題、認知障礙、糖尿病等。詳情即看：【下一頁】

醫管局現有1,485名病人留醫，再多4人危殆、5人嚴重，現時共有25人危殆，20名嚴重病人留醫，當中7人正深切治療。

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記者：黃悅晴