  • 32°C
香港時間 : 2022807日 (週日) 16:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】今日新增4,274宗確診個案　再多5名染疫者離世【不斷更新】

社會 16:52 2022/08/07

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

本港疫情持續。（馮漢柱攝）

本港疫情持續，確診數字連續數日處於4,000多宗水平。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（7日）出席疫情記者會。

本港今新增4,274宗確診個案，其中本地個案佔4,035宗，輸入個案為239宗。再錄5名患者離世。

【16:46】

瘧疾個案方面，張竹君指，今午新增2至3宗懷疑個案，他們因出現病徵入院，正等候檢測。

劉家獻指，目前有58名患瘧疾病人留醫，他們在入院期間會隔離，因理論上他們正在檢疫，暫會將他們安放在隔離設施，強調如滅蚊工作做很好，傳染他人的風險不高。他又透露，有病人同患新冠及瘧疾，詳情即看：【下一頁】

【16:43】

張竹君指，新增個案有約10.4%涉BA.4或BA.5變種病毒；涉BA.2.12.1則有約7.4%，當局觀察到有上升趨勢，BA.5病毒有機會成香港主流病毒，詳情即看：【下一頁】

【16:35】

3間院舍新增個案，

  • 屯門嗇色園主辦可祥護理安老院
  • 南區心光護理安老院
  • 元朗愷悅弱智人士之家有限公司

將軍澳保良局方王換娣幼稚園上低班K2C班有2名學生、1名老師確診，該班要停課一周

【16:30】再多5名患者離世

再多5宗離世個案，涉2男3女，年齡介乎65至94歲，當中1人完成疫苗接種。其中一名94歲男子，入院後發現其兒子早前快測陽性，惟無申報，劉家獻呼籲如快測陽性，要向當局申報。

其餘3位病人都有長期病患，涉心臟問題、認知障礙、糖尿病等。詳情即看：【下一頁】

醫管局現有1,485名病人留醫，再多4人危殆、5人嚴重，現時共有25人危殆，20名嚴重病人留醫，當中7人正深切治療。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【新冠肺炎】許樹昌指BA.5一旦成主流病毒　料確診宗數再創單日新高
今日 12:27
【新冠肺炎】許樹昌指BA.5一旦成主流病毒　料確診宗數再創單日新高
【瘧疾襲港】本港共錄75宗瘧疾輸入個案　當局指出現本地傳播風險非常低
今日 11:41
【瘧疾襲港】本港共錄75宗瘧疾輸入個案　當局指出現本地傳播風險非常低
【李啟言傷勢】舞蹈員李啟言留醫逾一周　情況仍然危殆
今日 12:48
【李啟言傷勢】舞蹈員李啟言留醫逾一周　情況仍然危殆

你可能感興趣

【新冠肺炎】許樹昌指BA.5一旦成主流病毒　料確診宗數再創單日新高
今日 12:27
【新冠肺炎】許樹昌指BA.5一旦成主流病毒　料確診宗數再創單日新高
【瘧疾襲港】本港共錄75宗瘧疾輸入個案　當局指出現本地傳播風險非常低
今日 11:41
【瘧疾襲港】本港共錄75宗瘧疾輸入個案　當局指出現本地傳播風險非常低
【李啟言傷勢】舞蹈員李啟言留醫逾一周　情況仍然危殆
今日 12:48
【李啟言傷勢】舞蹈員李啟言留醫逾一周　情況仍然危殆
新冠肺炎 公立醫院 劉家獻 張竹君 新冠肺炎疫情 疫情 衞生防護中心 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
今日 09:54
【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經
17:33 2022/08/06
【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經
【樂觀爸爸】女兒天生無腦狀態如植物人　爸爸從沒想過放棄：她是我寶貝
17:38 2022/08/06
【樂觀爸爸】女兒天生無腦狀態如植物人　爸爸從沒想過放棄：她是我寶貝