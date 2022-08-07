【死亡個案】再多5宗死亡個案　94歲男死者其兒子快測陽性惟沒有呈報

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（7日）出席疫情記者會。

再多4人情況危殆，5人情況嚴重；多5宗死亡個案，2男3女，年齡介乎65歲至94歲，當中1人來自院舍：

94歲男性，7月19日快測陽性，患呼吸困難，慢性阻塞性肺病，高血壓等，其兒子快測陽性惟沒有向衞生署呈報

94歲女性，與家人同住，是長期病患，患高血壓、心律不正，7月16日因居住大廈強制檢測，核酸呈陽性，7月22日因上呼吸道感染病徵求診，8月4日因持續不適到東區醫院求醫，延至昨日離世

其餘3名死者，均是長期病患，如冠心病、糖尿病、高血壓等

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記者：陳麗娜