【瘧疾個案】劉家獻指有病人同患新冠及瘧疾　如需要會使用二線隔離病房

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（梁偉榮攝）

本港近日錄得多宗由外地抵港瘧疾個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（7日）出席疫情記者會，亦有交代最新情況。

張竹君指，對幾內亞來港人士，會在機場有特別安排，詢問是否有病徵，會抽血望盡早找出感染瘧疾人士。而今午亦新增約3宗懷疑個案，他們因出現病徵入院，正等候檢測。

劉家獻指，現時仍有58名瘧疾患者在公立醫院留醫，涉56男2女，其中1人情況危殆，2人嚴重，55人情況穩定。有2名病人在深切治療部接受治療，會密切觀察情況。他又指醫管局會和衞生署合作，到機場盡早詢問幾內亞來港人是否有病徵，如血液測試有需要入院，會安排入院。

劉家獻續稱，有瘧疾病人留醫期間會隔離不是怕人傳人，因瘧疾是蚊傳播，沒有蚊的話傳染風險不高。但因病人在外國回來時正做檢疫，有機會是新冠感染，因此要放入隔離設施。他亦提及有部分病人同時患瘧疾及新冠。他表示，如有需要多開隔離設施，可能會開二線隔離病房。

被問及本港治療瘧疾個案的藥物庫存，劉家獻指醫管局一直會就不同疾病，於世界各地採購藥物，目前已從各地採購足夠的口服藥及靜脈注射藥物，會再按專家意見，評估要再購入多少藥物作庫存。

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記者：黃穎津