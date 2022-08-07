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【疫情分析】張竹君指BA.4或5見上升走勢　BA.5有機會成香港主流病毒

社會 16:50 2022/08/07

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（梁偉榮攝）

本港疫情反覆，確診個案持續維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，講解本港疫情最新情況。

張竹君表示，當局會監察BA.4或5走勢，現時見到有上升趨勢，昨新增個案中初步有約10%涉BA.4或5變種病毒。

張竹君指BA.4或5雖傳染性稍強，但暫未見有更嚴重病徵，而接種疫苗對死亡個案有幫助。她又指BA.5生長有優勢，有機會變成香港主流病毒，但上升速度快慢則難估計。而現時科學委員會亦有建議50歲以上人士打第4針。

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記者：黃穎津

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