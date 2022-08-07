【5區污水陽性】涉薄扶林置富花園及柴灣樂軒臺等　派逾28萬套快測包

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政府今日（7日）表示，東區、灣仔、南區、觀塘及元朗區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



東區 — 樂軒臺、仁樂大廈、建業大樓、宏德居、怡翠苑、永利中心、金源洋樓、文華樓、滿華樓、景翠苑、柴灣邨、環翠邨及連翠邨

灣仔區 — 新村街附近一帶住宅

南區 — 置富花園、置富花園－雅緻洋房、安泰大廈、海波大樓、湖北街4-6號（雙號）、金豐大廈及漁光邨

觀塘區 — 麗晶花園、高俊苑、高翔苑及宜安街附近一帶住宅

元朗區 — 天耀（一）邨及天耀（二）邨



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐