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謝安琪方皓玟亞博騷增網上直播　預告Encore無極限

娛樂 16:33 2022/08/07

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會將於下周六、日（8月13及14日）假亞洲國際博覽館開鑼。

今日（8月7日），謝安琪（Kay）和方皓玟（Charmaine）宣布將於尾場推出網上直播。

早前Kay和Charmaine率先透露將於音樂會上對唱、互唱及獨唱，務求滿足觀眾所有願望。

近日二人密鑼緊鼓籌備演出，Charmaine不諱言被Kay的歌曲考起：「佢啲歌好難唱，而且每一段歌詞都唔同，所以有好多歌詞要記。到時會唔會有提詞機㗎？我唔知自己挑唔挑戰到啊！」

為完美演繹對方作品，Kay也特地化身「謝升Key」：「因為我哋嘅音域好唔同，唱佢嘅歌我要升三度半先唱到！」

兩大本地歌姬主打貼地，首首金曲膾炙人口，讓人格外期待音樂會的歌單編排，對此Charmaine卻笑指導演是「魔鬼」：「佢話我哋有好多歌可以揀，但係最後又唔俾我哋唱。」為求唱好唱滿，Kay更笑言：「我哋可以照唱，到時唔走、繼續唱！」

《年度之歌》唱出心聲

音樂會的完整歌單尚未出爐，但問到她們最希望對方演唱自己哪首歌曲，Charmaine毫不猶豫選擇《異流》：「《異流》係我加入獨立公司後嘅第一首歌、亦都係我第一首獲得普遍認同嘅作品，每一次聽到呢首歌我都會喊！有諗過如果由Kay去演繹我嘅『里程碑』會點呢？相信會有好大感受。」

Kay則希望對方透過《年度之歌》，訴說歌者心聲：「好幾位歌手講過，會喺自己嘅騷選唱呢首歌，因為歌詞好體貼到佢哋嘅內心。好老實講，我得到呢首歌嘅時候，入行資歷尚淺，錄音當下仍未領略到歌曲裡嘅景致、人生嘅高低起跌；但係到咗依家，每一次唱都會好觸動，所以我都好想聽到小明唱，可能我都會喊。」

此外，是次音樂會的第二場（8月14日）演出推出網上直播，門票將在8月8日早上11時在開售，更多詳情請按此

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撰文 : TOPick柴犬出動

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