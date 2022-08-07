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【房屋供應】葉劉淑儀：不必犧牲粉嶺高爾夫球場建屋　倡考慮發展綠化地帶

政治 16:41 2022/08/07

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行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

政府計劃收回粉嶺高爾夫球場作土地發展，其中約9公頃發展為公營房屋或社區項目，行政會議召集人葉劉淑儀認為，球場極具生態及歷史價值，不必犧牲作土地房屋發展，希望政府審慎考慮，又建議政府先考慮發展綠化地帶。

環境影響評估指出粉嶺高爾夫球場至少收回9公頃。葉劉淑儀今接受電台節目表示，在如此狹窄地方容納3萬名居民，惹來北區區議會及上水鄉事委員會反對，「政府說支持運動，又謂保育文化古跡，政府總部西座都保，一個平平建物你都保，一個百幾年歷史球場你去破壞，我完全看不到理據。」

她認為，增加房屋供應可先考慮發展綠化地帶，「綠化地政府已經默默做，綠化地都應該有過千公頃可以做，而家北部大都會有很多荒廢的農田、魚塘，是否需要？例如那些緩衝區，是否需要的達千公頃的緩衝區？北部大都會發展起來會提供很多土地。」她又指，未來流浮山會有鐵路連接前海，政府可善用連接內地經濟帶的土地，包括文錦渡及沙嶺一帶。

另外，對於美國眾議院議長佩洛西訪台，葉劉淑儀認為，中方對美國採取8項反制措施，主要涉及軍方及氣候變化範疇，避開經貿方面的制裁，對香港並無影響，又認為香港禁止台灣貨品入口並無必要。

她表示，本港主要官員事後分別發聲明譴責及表態，反映他們作為政治任命官員，有信念、支持一國兩制、國家主權、安全及發利益，並不當自己只是技術官員升級。

對於新民黨立法會議員容海恩日前登報宣布與袁弓夷脫離翁媳關係，葉劉淑儀說，事件屬於容海恩的家事，不作評論，但認同容海恩是愛國愛港的議員。

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記者：陳葆琳

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