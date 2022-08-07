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【香港小姐2022】19歲林泳怡退選港姐　何小慧：她以學業理由退賽

娛樂 17:45 2022/08/07

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6號候選佳麗林泳怡已退選港姐。

今屆香港小姐於今天（7日）出發往愉景灣Staycation進行特訓，可是今天只有19位候選佳麗現身，港姐統籌經理何小慧透露6號候選佳麗林泳怡因學業理由而退選，並將會公布會否安排後補佳麗。

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出發Staycation特訓

原定有20位候選佳麗於今天一同出發往愉景灣Staycation並接受特訪，大會安排眾人於出發前在電視城進行拜神儀式，現場僅有19位候選佳麗現身。

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佳麗退賽

何小慧表示6號的林泳怡已退賽，「昨晚收到她的通知，她以學業理由退賽。我們有跟她溝通過，得悉今年19歲的她準備升讀大學，而她亦跟大學溝通後知道沒法參加港姐的準決賽和決賽。她與家人商量後，決定以學業為重，因而退出比賽。」

問到會否安排後備佳麗補上？何小慧回應：「星期一會跟曾志偉和樂易玲商量，屆時會公布。」

7天訓練

據悉，今次的特訓為期7天，不設淘汰賽，主要是泳裝拍攝、音樂及舞蹈訓練，並邀得麥秋成、Sunny Wong及趙增熹擔任導師。

撰文 : TOPick柴犬出動

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