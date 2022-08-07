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【瘧疾個案】食環署加強防治蚊患　謝展寰呼籲市民在家採取防蚊及滅蚊措施

社會 18:03 2022/08/07

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謝展寰（左）視察食環署人員以超低微量噴霧器噴灑殺蟲劑。

​本港近日錄得多宗外地輸入的瘧疾個案，環境及生態局局長謝展寰今（7日）到瑪嘉烈醫院附近山坡實地視察食環署的防治蚊患措施，他說，傳播瘧疾的瘧蚊在港不常見，但當局不會掉以輕心，呼籲市民在家居及其他環境採取防蚊及滅蚊措施。

謝展寰表示，瘧疾出現本地傳播的風險非常低，但瘧疾是嚴重的傳染病，如未能及早醫治，可引致死亡，故此不能掉以輕心。他指出，食環署會加強防治蚊患的工作，亦必須透過社會各方共同努力，呼籲市民保持個人衞生及在起居上防止蚊蟲滋生。

環境及生態局表示，食環署一直進行相關的病媒防控工作，因應近日的外地輸入個案，已加強對高風險地區的病媒防治工作，包括進行病媒調查、加強對患者活動及曾到訪地點，如機場、相關的檢疫酒店、檢疫中心、醫院及途經地方等兩公里範圍內的約600條河流溪澗進行病媒防控工作，包括河道疏理、並於適當位置施放殺幼蟲劑。食環署防治蟲鼠事務諮詢組人員亦在病媒監控區以外的溪流，進行蚊子幼蟲調查及在附近採集成蚊，監察是否存在病媒瘧蚊。

當局指，除在2006年及2021年大㰖涌水塘的人煙稀少偏遠地方發現病媒按蚊外，本港再未有發現病媒蚊子；而自1999年至今，衞生防護中心無錄得本地傳播個案。

謝展寰（左）聽取人員講解用以施放殺蟲劑的大型機械超低微量噴灑器的運作。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴

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