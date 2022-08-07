【消費券】商場零售商人流報捷增3成　中式酒樓嘆物價貴「客人使錢手緊咗」

▲ （信和集團提供）

第二階段電子消費券今日（7日）起分期發放，有商場指市民消費意欲大增，人流及生意有明顯上升；有化妝品連鎖店表示，人流較上周日增加三成，其中彩妝用品的銷情理想；惟大型中式酒樓負責人認為，市民的消費意慾較上一個階段差，用八達通付款的人數減少一半，估計與臨近中秋節、日常生活費上漲致「使錢手緊咗」。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，消費券派發首天信和集團三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地丁財兩旺，店舖人流及生意有明顯上升，共錄得逾88萬人流。另外，本地餐飲業及零售業逐漸復甦，預計下半年市場消費氣氛繼續保持平穩，料信和集團三大商場第三季度人流及營業額有望按季提升10%。

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，在消費券帶動下，配合商場密集式優惠、暑期主題的創意互動體驗裝置，預計暑假推廣期 apm商場人流及生意可按年升20%至30%。當中，料輕奢品牌、中高檔餐飲、手提電子產品最為受惠。

邵家輝認為今次消費券5000元分兩期派發，提振作用期間將比上期會較為延長，他呼籲商界推出更多策略性及較長期間的優惠，加強市民消費意欲。他又指出，要消費全面復蘇，前提始終是盡早控制疫情及全面通關。

電器連鎖店代表李先生稱，因第一階段只派發2,000元，對比較上一期派5,000元有一段距離，預期小型電器及季節性的商品銷情較理想。

化妝品連鎖店營業代表尹小姐稱，受惠於消費券，店舖首日人流明顯增加，較之前周日升三成左右，其中彩妝用品的銷情理想。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，生意額較正常的周日高5%，平均每張枱多一至兩個客人，但認為今次消費券發放，市民的消費意慾較低，估計與臨近中秋節，而物價貴、煤氣費及電費加價，令市民預留更多金錢購買應節食品及應付日常開支。

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記者：陳麗娜