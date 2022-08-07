【國民教育】幼稚園生唱歌跳舞學守法意識　鄧炳強冀下一代成充滿香港情懷愛國者

▲ 「小精英慶回歸大滙演」共有 11 間學校及舞蹈學校參與演出。（主辦單位提供）

為慶祝香港回歸25周年，香港善德基金會主辦、警務處協辦於今日（7日）舉行「小精英慶回歸大滙演」，讓學生透過舞蹈及唱歌表演，學習守法意識及正向價值觀，並培養國民身份的認同。保安局局長鄧炳強說，港府非常重視青少年工作，期望社會各界繼續努力教育下一代，讓他們成為真正充滿香港情懷的愛國者。

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「小精英慶回歸大滙演」有11間學校及舞蹈學校、共約280名小朋友參與，以英勇、紀律、相親相敬等主題載歌載舞。保安局局長鄧炳強致辭時表示，自小開始培育年輕人有正向思維和愛國情懷，是社會各界需要承擔的共同責任，又說政府非常重視青少年的工作，尤其是向他們灌輸正確的價值觀和守法意識，教導他們明辨事非，學懂理性分析不同的事情。他希望，未來與各界人士繼續努力，以生動有趣的方式，教育下一代正確的守法意識，並且發掘他們的才能，讓他們成為真正充滿香港情懷的愛國者。

善德基金會主席董吳玲玲太致辭時則說，未來將繼續策劃豐富多元的活動，協助年輕人建立正面的態度和價值觀，培養他們的家國情懷，為香港、為國家作出貢獻，期望各位「小精英」好好裝備自己，迎接未來的機遇，為國家和香港努力奮鬥，實現「青年建未來，香港開新篇」。

「小精英慶回歸大滙演」是透過培訓學生以「小精英」主題曲為基礎作舞蹈及唱歌表演，學習守法意識及正向價值觀，培養他們成為盡責守法、品格端正的「小精英」，以及培養他們對國民身份的認同。善德基金會亦與葵青警區合作製作《小精英 • 大灣情》圖書教材，讓小朋友認識粵港澳大灣區城市，預計將印刷25,000套教材，期望9月安排送給全港有興趣的K3幼稚園學生。

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責任編輯：黃悅晴