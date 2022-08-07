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【愛的印記】啜錫頸留「咖哩雞」粉紅吻痕　醫生：小心引發急性心血管問題

醫生診症室 18:15 2022/08/07

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醫生提醒啜錫頸留「咖哩雞」粉紅吻痕很危險。

夫妻情人情到濃時，錫錫親嘴表達愛意，有人有時更會留下宣示主權的「愛的印記」，也就是所謂的「種草莓」，港人多稱「咖哩雞」，脖子上滿滿的粉紅色瘀痕。不過，醫生提醒留下愛的印記時分分鐘很危險。

台灣急診科醫生翁梓華日前在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享，有關「墨鏡戴起來！被情人咬怎麼辦」資訊。翁醫生指出「種草莓」是有一點危險，「種草莓」是指與情人親吻時，在對方皮膚上用嘴巴吸吮，將對方的一小部分皮肉吸進嘴裡，形成真空狀態造成皮下壓力不平均，以致皮膚表層的微血管破裂，即可完成一顆草莓！

如果過程中運用上下排牙齒輕咬住一小塊皮膚，就會更明顯了，因為力道的不同，草莓的顏色可能會是粉紅色到深紫色，常見的部位是頸部到肩膀和手臂處。

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盡量避開頸前三角區

不過翁醫生要提醒大家，頸部左右各有一條頸動脈，包括總頸動脈、椎動脈，總頸動脈向上再分流成內頸動脈、外頸動脈2條，形成「頸前三角區」，因為頸動脈為頭部供氧的主要血管，對於年紀稍長者要注意施力，若不當施力造成血管受傷，甚至可能會造成血管剝離等急性心血管風險，所以這個三角區位置要盡量避開。

此外，口腔內唾液有著非常複雜多樣的微生物群，大約包含700種的細菌，所以就算要展現強烈的愛意，對另一伴千萬要輕柔，切勿咬傷了對方，若不小心破皮，要趕緊清潔消毒，避免可能的細菌感染。

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消除吻痕處理法

如果留下了吻痕，擔心明天被他人看到。翁梓華醫生分享了處理方法，首先，當草莓浮現時，就要趕快冰敷，一次不要超過20分鐘，休息一陣子後再繼續，先減少發炎反應也避免瘀血擴大，隔天再使用溫熱毛巾熱敷，促進血液循環將瘀青代謝，是可以讓吻痕消失最快的方式。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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責任編輯：顏紫燕

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