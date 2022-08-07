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【消費券】酒吧業料生意額短期升2成　冀放寬第三階段防疫措施助復甦

社會 18:56 2022/08/07

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

酒吧業料受惠消費券，生意額短期內上升2成。（梁偉榮攝）

政府於今日（7日）分階段發放第二期電子消費券，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，發放消費券對刺激香港經濟有很大幫助，預料酒吧業短期受惠，生意額有望提升20%。不過，他認為，「酒吧生意升幅預料是曇花一現，政府應盡快放寬第三階段防疫措施，容許酒吧營業至凌晨4時及開放現場表演，讓酒吧業能夠穩健發展。」

錢雋永表示，酒吧業整體生意較疫情前下跌一半，加上目前未能與內地及海外通關，業界擔心恢復經濟無期。錢指出，目前疫情未有大幅反彈，加上政府正在考慮放寬海外人士入境檢疫時間，業界認為目前是邁向放寬的最佳時機，建議政府盡快放寬第三階段的防疫措施，容許酒吧延長營業時間至凌晨4時，以及開放現場樂隊表演，屆時生意額有望增加30%，有助紓緩酒吧業面對的困境，促進本港經濟增長。

此外，在新政府架構下，以往管轄酒吧的食物及環境衛生署，已調撥至新設的環境及生態局。錢雋永表示，業界擔心環境局不熟悉業界運作，繼續長時間維持限制酒吧營業至凌晨2點，將對酒吧業構成嚴重影響。錢表示，協會將盡快聯絡當局，期望能與環境及生態局局長謝展寰先生會面，促進政府了解酒吧業運作及發展。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：陳麗娜

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