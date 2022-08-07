【司長落區】陳國基探訪夜更清潔員劏房戶　送羽毛球拍達成孩子願望

▲ 政務司司長陳國基今日落區探訪劏房戶。

政務司司長陳國基與民建聯3名立法會議員，今日（7日）下午落區探訪夜更清潔員劏房戶，了解孩子面對的學習和生活困難，並為探訪家庭送上一套羽毛球拍。

民建聯表示，陳國基探訪的一家為單親庭，依靠陳女士任職夜更清潔員，同時亦需要獨力照顧其兩名分別13歲和9歲，就讀初中和小學的子女。她說，孩子一直渴望能擁有羽毛球拍，與其他同學一起打羽毛球，但奈何家境清貧，一直無法達成孩子願望，他們收到陳國基送上的羽毛球拍後感驚喜，並向司長道謝。

民建聯副主席、立法會議員陳勇表示，樂見陳國基親身落區，了解劏房戶家庭的情況，相信有助更好地協助「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」制定精準措施。陳勇續說，民建聯已成立相應的「影子小組」，會持續進行研究及提出多項具體建議，協助政府工作組，齊心解決跨代貧窮的問題。

民建聯教育事務發言人、立法會議員郭玲麗表示，希望該計劃能為貧窮家庭帶來曙光。民建聯新界西南立法會議員陳恒鑌建議，政府在未來可持續安排到訪各區，有助政府在制定政策時更能掌握民情，徹底解決民生問題。

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記者：陳葆琳