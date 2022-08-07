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【新冠肺炎】馬會43名員工辦私人聚會13人染疫　所屬6間場外投注處即時關閉

社會 21:13 2022/08/07

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染疫員工所工作的6間場外投注處已即時關閉。（資料圖片）

香港賽馬會今（7日）表示，有場外投注處員工曾於8月1日舉行私人聚會，共有43名員工出席，其後共發現13人染疫，他們所工作的6間場外投注處已即時關閉，直至另行通知。

受影響的投注站分別位於沙田沙角街、大圍道、黃大仙環鳳街、九龍灣麗晶花園、上水石湖墟、大埔廣福道。

馬會晚上於網站發聲明，提到所有場外投注處員工，於上班報到前必須進行快速抗原測試，根據措施於8月4日及8月5日發現8名曾出席私人聚會的員工確診，其後要求35名曾出席聚會的員工接受核酸檢測，再發現再有5名員工受感染。馬會說，13名染疫員工所工作的6間場外投注處已即時關閉，處所內其他員工已接受新型冠狀病毒檢測，結果均呈陰性。

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責任編輯：黃悅晴

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