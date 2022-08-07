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【MIRROR演唱會】警方拆件運走涉事螢幕　首次發現疑涉事斷裂螺絲

社會 21:39 2022/08/07

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

警方檢走一粒斷裂螺絲。(黃傑偉攝)

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。警方連日跟進調查事件，並於今晚(7日)檢走3件螢幕支架及6塊LED顯示屏，同時首次檢走一顆懷疑涉事的斷裂螺絲。

西九龍總區重案組今早再到紅館蒐證，於傍晚將事發時懸掛的大型螢幕組件以貨車運走。西九龍總區刑事警司鍾雅倫表示，初步檢走3塊大型屏幕的支架，每塊大約4米乘4米，以及6塊LED顯示屏，並檢走一顆斷裂的螺絲，相信是涉事屏幕的組件之一。鍾雅倫續稱，不排除未來兩日仍會到紅館搜證。

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受傷最重的舞蹈員李啟言（阿Mo）在7月28日晚受傷入院，目前情況仍危殆。阿Mo父親李盛林牧師在今日為兒子發第二次的代禱信，指李啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通，詳情即看【下一頁】。

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記者：黃傑偉、蘇文軒

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罪案 李啟言 Mirror 舞蹈 演唱會

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